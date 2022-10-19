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Соавтора досье о связях Трампа с Россией признали невиновным во лжи ФБР

Соавтора досье о связях Трампа с Россией Данченко признали невиновным во лжи ФБР
Россиянин обвинялся в даче заведомо ложных показаний сотрудникам ФБР по делу о слежке за избирательным штабом экс-президента Дональда Трампа, но жюри присяжных признало его невиновным

Жюри присяжных в США во вторник признало россиянина Игоря Данченко невиновным в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР по делу о слежке за избирательным штабом Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Присяжные вынесли оправдательный вердикт по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Данченко. Обвинения по еще одному пункту были сняты судом на прошлой неделе.

Американские следователи утверждали, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а потом скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. Россиянин якобы уверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в досье на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, напрямую полученных от этого человека.

Россиянина задержали в ноябре 2021 года, однако позже отпустили под залог за $100 тыс. Его обвинили в даче ложных показаний сотрудникам ФБР, которые занимались поиском возможных нарушений при проведении расследования о предполагаемых связях Трампа с Россией. 

Данченко в 2020 году настаивал, что занимался сбором «необработанных данных» для Кристофера Стила, бывшего сотрудника британской Секретной разведывательной службы MI-6, который также участвовал в подготовке «досье» на Трампа. Аналитик исключал свою ответственность за то, каким образом Стил использовал эту информацию.

Досье с компроматом на Трампа, в котором утверждалось наличие связей между его предвыборным штабом и российских спецслужб, появилось в 2017 году на портале BuzzFeed. Стил позднее признался в использовании недостоверной информации при подготовке документа.

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