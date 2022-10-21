В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 16:15
С театральных афиш в Москве и Санкт-Петербурге убрали имя Бориса Акунина Политика, 16:25
Что такое дом-шалаш: плюсы, минусы, нюансы и особенности таких построек Недвижимость, 16:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 16:18
Кремль не назвал точных сроков окончания мобилизации Политика, 16:16
В Домодедово вернут курительные комнаты Общество, 16:13
Лукашенко пригласил сотрудников СБУ в Белоруссию Политика, 16:09
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Кадыров заявил о взятии позиций ВСУ Политика, 16:08
Шойгу поговорил с главой Пентагона Политика, 16:06
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать Pro, 16:02
Министр обороны Великобритании решил не бороться за пост премьера Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:59
Путин подписал указ о создании координационного совета по спецоперации Политика, 15:57
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 15:55
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов: высокий уровень террористической опасности действует до 7 ноября
Режим будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также на ведомственных объектах. С 19 октября в регионе действует «средний уровень реагирования»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В ряде регионов Крыма с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Режим будет действовать:

  • на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;
  • на объектах крымских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, промышленной политики, топлива и энергетики, а также государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

19 октября президент Владимир Путин ввел в регионе «средний уровень реагирования». Он действует еще в семи граничащих с Украиной областях. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности.

Главы приграничных областей заверяли, что никаких дополнительных ограничений для граждан, в том числе на передвижение, в связи с этой мерой не планируется.

Высокий уровень террористической опасности в приграничных регионах начали вводить в апреле, позже некоторые из них продлевали действие режима. В Крыму его в последний раз продлили после взрыва на мосту 8 октября, который российские власти считают терактом, организованным украинскими спецслужбами. При взрыве погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета моста.

Читайте на РБК Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Гиперактивность у ребенка: как отличить норму от СДВГ
Фото: Andrew Kelly / Reuters Выручка «дивидендного короля» Procter&Gamble выросла. Чего ждать от акций
Фото: Shutterstock Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией КНР
Фото: Андрей Ковалев / РБК «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Иностранец требует от АО или ООО ценные данные. Почему суд его поддержит
Фото: Spencer Platt / Getty Images Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать
Фото: РИА Новости Как мы оформляли отсрочку от мобилизации ИТ-сотрудникам: опыт «Мегаплана»

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Аксенов Крым террористическая угроза
Материалы по теме
Власти Крыма исключили ограничения на въезд и выезд после указа Путина
Политика
В Белгородской области продлили режим высокой террористической опасности
Политика
В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter