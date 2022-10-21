В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Режим будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах, а также на ведомственных объектах. С 19 октября в регионе действует «средний уровень реагирования»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В ряде регионов Крыма с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Режим будет действовать:

на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;

на объектах крымских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, промышленной политики, топлива и энергетики, а также государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

19 октября президент Владимир Путин ввел в регионе «средний уровень реагирования». Он действует еще в семи граничащих с Украиной областях. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности.

Главы приграничных областей заверяли, что никаких дополнительных ограничений для граждан, в том числе на передвижение, в связи с этой мерой не планируется.

Высокий уровень террористической опасности в приграничных регионах начали вводить в апреле, позже некоторые из них продлевали действие режима. В Крыму его в последний раз продлили после взрыва на мосту 8 октября, который российские власти считают терактом, организованным украинскими спецслужбами. При взрыве погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета моста.