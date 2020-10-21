Политика , 21 окт, 03:39
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Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в несколько этапов.
«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал он.
По его словам, процесс реинтеграции Донбасса должен состоять из четырех этапов:
- прекращение войны;
- проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях;
- формирование исполнительной власти на этих территориях;
- принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
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