Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в несколько этапов.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал он.

По его словам, процесс реинтеграции Донбасса должен состоять из четырех этапов:

прекращение войны;

проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях;

формирование исполнительной власти на этих территориях;

принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

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