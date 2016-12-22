В РПЦ заявили о потере Вселенским патриархом статуса лидера православия

После того как РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, патриарх Варфоломей потерял право считаться духовным лидером православного мира. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион.
«Константинопольского патриарха нередко называют духовным лидером 300 млн православных верующих планеты. Теперь не менее половины от этого числа — верующие Московского патриархата — больше не находятся с ним в евхаристическом общении. Какой же он после этого общеправославный духовный лидер?» — сказал Иларион. Митрополит напомнил, что действия Константинополя по предоставлению автокефалии до сих пор открыто не поддержала ни одна из поместных православных церквей.
Отдельно Иларион обратился к верующим Украины с призывом поддержать каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. «Я хотел бы призвать православных верующих Украины сохранять верность канонической Церкви и всемерно поддерживать Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, несмотря ни на какие угрозы и провокации с какой-либо стороны, несмотря на посулы и призывы раскольников и тех представителей власти, которые ради собственных политических интересов встали на путь вмешательства в дела церкви», — сказал он.
Накануне Иларион в эфире «России 24» назвал патриарха Варфоломея «раскольником» из-за поддержки автокефалии украинской церкви. Легитимизация раскола, которая произошла на Украине, — это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на страшном суде», — заявил представитель РПЦ.
15 октября Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Причиной послужило то, что константинопольский синод подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви. Ранее он также установил каноническое общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).