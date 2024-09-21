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Политика ,  
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Концерт Гребенщикова в Ницце отменили из-за состояния его здоровья

Концерт 70-летнего Гребенщикова должен был пройти в Ницце 21 сентября. В этом году из-за состояния здоровья музыканта его концерт отменяется не в первый раз. С 2022-го БГ живет не в России
Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Концерт Бориса Гребенщикова (признан Минюстом иноагентом) в Ницце отменили «по состоянию здоровья» музыканта, следует из сообщения на сайте Best Events Europe.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — говорится в сообщении.

Деньги за билеты вернут покупателям в течение двух недель.

Об отмене остальных запланированных на ближайший месяц концертов — в Мальмё (12 октября), Хельсинки (13 октября), Стокгольме (15 октября), Осло (17 октября) и Гааге (20 октября), как следует из информации на сайте музыканта, речи не идет.

РБК обратился за комментарием к PR-директору Гребенщикова Максиму Ланде.

За текущий год это как минимум второй раз, когда концерт Гребенщикова отменяется из-за состояния его здоровья. В феврале по этой причине не состоялся концерт в Дубае.

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Борис Гребенщиков

Гребенщикову в прошлом году исполнилось 70 лет. Группу «Аквариум» он собрал в 1972 году, в 1981-м коллектив приняли в Ленинградский рок-клуб, тогда же он выпустила дебютный студийный альбом (до этого был самиздатовский и сольный альбом БГ). За следующие 10 лет до распада группы появились несколько альбомов, куда вошли ставшие хитами песни «Искусство быть смирным», «С утра шел снег», «Рок-н-ролл мертв», «Небо становится ближе».

Год спустя БГ собрал новый состав «Аквариума», который существовал до 1997-го. Через два года произошло третье «возрождение» группы еще на 16 лет. С 2016 года существует проект «Аквариум 4.0» с непостоянным составом. Сам Гребенщиков все это время выпускал еще и сольные альбомы.

С 2022 года музыкант живет не в Лондоне, он осудил военную операцию на Украине. В июне 2023 года его оштрафовали по статье о дискредитации армии, через две недели Минюст признал его иноагентом.

В ноябре прошлого года Гребенщиков говорил, что не возвращается в Россию, поскольку «каждый встречный на улице полицейский» может ему «что-то предъявить». «Это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», —.объяснял он.

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Борис Гребенщиков

музыкант, певец
27 ноября 1953 года
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