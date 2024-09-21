В Курской области погиб начальник отдела спасцентра «Лидер»

Начальник пиротехнического отдела центра Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 46 лет, он удостоен нескольких наград

Вячеслав Цоффка (Фото: МЧС России)

В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» Вячеслав Цоффка, сообщает МЧС.

«В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — цитирует пресс-служба ведомства слова главы МЧС Александра Куренкова.

Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебных обязанностей. За годы службы он был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» был сформирован в 1994 году. Специалисты центра проводят аварийно-спасательные работы особой сложности при ликвидации ЧС. Спасатели работают в труднодоступной местности — на воде, под водой и в горах, а также на особо опасных территориях.

В мае 2023 года два сапера «Лидера», 29-летний старший лейтенант Илья Глоба и 26-летний лейтенант Олег Сергиенко, погибли в ДНР при разминировании территорий. До этого пиротехники неоднократно выезжали в ДНР и ЛНР для выполнения таких работ.