В Курской области сбили шесть украинских ракет
Средства ПВО сбили в небе над Курской областью шесть украинских ракет и один беспилотник, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Он не уточнил последствий отражения атаки.
В регионе поздно вечером 20 сентября объявляли ракетную опасность, сигнал отменили в 4 утра. Еще раз ее ввели в 6:47 и отменили спустя 13 минут.
18 сентября над областью сбили две украинские ракеты, днем ранее — еще три. Также власти регулярно сообщают об отражении атак дронов.
По данным Минобороны, всего этой ночью был сбит 101 дрон, больше всего — в Брянской области и Краснодарском крае, где атаке подвергся город Тихорецк. В районе из-за падения обломков возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», началась детонация, жителей близлежащего поселка эвакуировали.
Таже БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, в Калужской области, в Тверской, Белгородской, Смоленской, Курской областях и в Крыму.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
На сколько подорожали автомобили с 2021 года
На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Песков поддержал запрет чайлдфри
Хачанов проиграл 124-й ракетке мира
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов