В Курской области сбили шесть украинских ракет

Минобороны сообщало, что за ночь над российской территорией был сбит 101 дрон

Средства ПВО сбили в небе над Курской областью шесть украинских ракет и один беспилотник, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Он не уточнил последствий отражения атаки.

В регионе поздно вечером 20 сентября объявляли ракетную опасность, сигнал отменили в 4 утра. Еще раз ее ввели в 6:47 и отменили спустя 13 минут.

18 сентября над областью сбили две украинские ракеты, днем ранее — еще три. Также власти регулярно сообщают об отражении атак дронов.

По данным Минобороны, всего этой ночью был сбит 101 дрон, больше всего — в Брянской области и Краснодарском крае, где атаке подвергся город Тихорецк. В районе из-за падения обломков возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», началась детонация, жителей близлежащего поселка эвакуировали.

Таже БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, в Калужской области, в Тверской, Белгородской, Смоленской, Курской областях и в Крыму.