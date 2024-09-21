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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили шесть украинских ракет

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Военная операция на Украине
Минобороны сообщало, что за ночь над российской территорией был сбит 101 дрон

Средства ПВО сбили в небе над Курской областью шесть украинских ракет и один беспилотник, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Он не уточнил последствий отражения атаки.

В регионе поздно вечером 20 сентября объявляли ракетную опасность, сигнал отменили в 4 утра. Еще раз ее ввели в 6:47 и отменили спустя 13 минут.

Военные сбили за ночь 101 украинский дрон над российскими регионами
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18 сентября над областью сбили две украинские ракеты, днем ранее — еще три. Также власти регулярно сообщают об отражении атак дронов.

По данным Минобороны, всего этой ночью был сбит 101 дрон, больше всего — в Брянской области и Краснодарском крае, где атаке подвергся город Тихорецк. В районе из-за падения обломков возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», началась детонация, жителей близлежащего поселка эвакуировали.

Таже БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, в Калужской области, в Тверской, Белгородской, Смоленской, Курской областях и в Крыму.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курская область ракеты ПВО Алексей Смирнов
Алексей Смирнов фото

Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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