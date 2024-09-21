Франция перебросит спецназ на Мартинику для подавления беспорядков

С лета на острове в Карибском море продолжаются протесты из-за высокой стоимости жизни, в начале сентября они переросли в беспорядки. В столице Фор-де-Франс со среды действует комендантский час, там запретили любые демонстрации

Фото: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Reuters

На французском острове Мартиника в Карибском море, где вспыхнули беспорядки из-за высоких цен, развернут спецназ CRS8 — элитное подразделение, специализирующееся на борьбе с городским насилием, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции. CRS8 отправят на остров сегодня, 21 сентября.

С лета на Мартинике продолжаются протесты из-за высокой стоимости жизни. Префект Жан-Кристоф Бувье объявил о введении с 18 сентября комендантского часа с 21:00 до 5:00 в некоторых районах столицы Фор-де-Франс. Ограничения продлятся по крайней мере до понедельника, 23 сентября. В Фор-де-Франс и еще нескольких коммунах запретили любые демонстрации, передает BFMTV.

По состоянию на 19 сентября с начала беспорядков было подожжено 44 транспортных средства, 35 частных коммерческих объектов подверглись нападениям, сообщили в префектуре. Пострадали 11 полицейских, которые получили огнестрельные ранения, а также трое участников беспорядков, один из них — также с огнестрельным ранением. Арестованы около 30 человек.

По данным Национального института статистики INSEE, за год цены на продукты на Мартинике выросли на 3,8%, тогда как во Франции — на 0,8%, а на энергоносители — на 11,5% против 4,8% во Франции.