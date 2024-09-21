 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Франция перебросит спецназ на Мартинику для подавления беспорядков

С лета на острове в Карибском море продолжаются протесты из-за высокой стоимости жизни, в начале сентября они переросли в беспорядки. В столице Фор-де-Франс со среды действует комендантский час, там запретили любые демонстрации
Фото: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Reuters
Фото: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Reuters

На французском острове Мартиника в Карибском море, где вспыхнули беспорядки из-за высоких цен, развернут спецназ CRS8 — элитное подразделение, специализирующееся на борьбе с городским насилием, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции. CRS8 отправят на остров сегодня, 21 сентября.

С лета на Мартинике продолжаются протесты из-за высокой стоимости жизни. Префект Жан-Кристоф Бувье объявил о введении с 18 сентября комендантского часа с 21:00 до 5:00 в некоторых районах столицы Фор-де-Франс. Ограничения продлятся по крайней мере до понедельника, 23 сентября. В Фор-де-Франс и еще нескольких коммунах запретили любые демонстрации, передает BFMTV.

Во время протестов в Тель-Авиве задержали почти 30 человек
Политика

По состоянию на 19 сентября с начала беспорядков было подожжено 44 транспортных средства, 35 частных коммерческих объектов подверглись нападениям, сообщили в префектуре. Пострадали 11 полицейских, которые получили огнестрельные ранения, а также трое участников беспорядков, один из них — также с огнестрельным ранением. Арестованы около 30 человек.

По данным Национального института статистики INSEE, за год цены на продукты на Мартинике выросли на 3,8%, тогда как во Франции — на 0,8%, а на энергоносители — на 11,5% против 4,8% во Франции.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Франция спецназ беспорядки
Материалы по теме
Как власти Нигерии отреагировали на российские флаги на протестах
Политика
Беспорядки в Британии уронили рейтинг Кира Стармера
Политика
Число погибших в ходе протестов в Бангладеш выросло до 135 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт, 20:54
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за БПЛАПолитика, 20:26
В Курской области погиб начальник отдела спасцентра «Лидер»Политика, 20:18
Зеленский заявил, что пока не получил разрешения на удары вглубь РоссииПолитика, 20:10
Франция перебросит спецназ на Мартинику для подавления беспорядковПолитика, 20:05
В Киеве сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американцаПолитика, 19:55
Умер сыгравший в «Моей прекрасной няне» Владимир МоргуновОбщество, 19:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Крыма сообщили о работе ПВО под СимферополемПолитика, 19:38
СКА победил «Торпедо» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:2Спорт, 19:31
В Красноярском крае двое детей умерли от отравления неизвестным веществомОбщество, 19:30
Глава Севастополя сообщил о ракетной опасности в городеПолитика, 19:23
Футболист сборной России Чалов забил дебютный гол за ПАОКСпорт, 19:09
CNN рассказал о секретных данных спецслужб на утонувшей яхте BayesianОбщество, 19:08
В Подмосковье задержали мужчину, привязавшего к машине двух собакОбщество, 19:03