На французской Мартинике ввели комендантский час после беспорядков

С сентября на острове начались протесты из-за высокой стоимости жизни, которые переросли в беспорядки. Цены на продукты на Мартинике на 40% выше, чем во Франции

На французском острове Мартиника в Карибском море был введен комендантский час в связи с беспорядками, пишет Le Figaro.

Префект острова Жан-Кристоф Бувье объявил о введении комендантского часа с 21:00 до 05:00 со среды, 18 сентября, в некоторых районах столицы Фор-де-Франс и городе Ле-Ламантен. Ограничения продлятся как минимум до 23 сентября.

С сентября на острове начались протесты из-за высокой стоимости жизни (на Мартинике, согласно данным Национального института статистики INSEE за 2022 год, цены на продукты на 40% выше, чем во Франции).

В ночь на среду, 18 сентября, в столичных районах Сент-Терез и Диллон произошли беспорядки. В последнем был подожжен McDonald's. Там же на гипермаркет Carrefour «напали около 50 человек, которые построили баррикады на парковке и попытались ее поджечь», сообщало AFP. По словам префекта, 15 человек были арестованы, 11 полицейских пострадали. Ранения получили также трое участников беспорядков.

Было сожжено 12 автомобилей, 17 предприятий подверглись вандализму или ограблению. До этого беспорядки в Сент-Терез вспыхнули в ночь на 3 сентября. В ночь на субботу, 14 сентября, двое неизвестных обстреляли здание полицейского участка Фор-де-Франс, никто не пострадал.