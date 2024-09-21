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Политика ,  
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Парламент Узбекистана принял поправки о «нежелательных иностранцах»

Граждан, признанных «нежелательными» из-за высказываний об Узбекистане и узбекском народе, будут включать в соответствующий реестр на пять лет. Им запретят въезд в страну, открытие счетов и покупку недвижимости
Фото: Актан Темирканов / Sputnik / РИА Новости
Фото: Актан Темирканов / Sputnik / РИА Новости

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) принял поправки о признании иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране, пишет «Газета.uz». «Нежелательным иностранцам» предлагается запретить въезд на территорию страны на пять лет.

Поправки вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан».

Основанием для признания нежелательным пребывания иностранных граждан в стране могут послужить:

  • публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана;
  • публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду;
  • публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа.

«Нежелательных граждан» будут включать в соответствующий реестр на пять лет. Им запретят въезжать в страну, открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации имущества, вступать в финансовые и договорные отношения.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Иностранцы, чье пребывание в стране сочли нежелательным, должны добровольно покинуть республику в течение десяти дней, в противном случае их депортируют.

Президент Узбекистана должен подписать поправки для вступления в силу.

Законопроект был подготовлен группой депутатов Законодательной палаты. Поправки обусловлены «необходимостью установления новых мер по защите суверенитета и территориальной целостности Узбекистана в современных условиях глобализации».

После высказываний ряда россиян об Узбекистане, в том числе вице-спикера Госдумы единоросса Петра Толстого и писателя Захара Прилепина, узбекские общественники призвали власти запретить им въезд в страну. В частности, Прилепин в декабре прошлого года предлагал присоединить страны, «откуда едут к нам гастарбайтеры». «Чтобы не здесь их учить, а там уже в Узбекистане, допустим», — говорил он.

Толстой заявлял, что граждане «тех стран с постсоветского пространства, где русский язык не является государственным», не должны работать в России водителями, продавцами, курьерами. Депутат Законодательной палаты Бобур Бекмуродов в ответ подчеркнул: «Русский язык в Узбекистане — язык свободного общения. Мы работаем в соответствии со статусом страны-союзницы. А депутат Толстой — напротив».

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Елена Чернышова
Узбекистан поправки иностранцы
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