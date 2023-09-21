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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Переговоры Азербайджана и армян Карабаха закончились

Переговоры Азербайджана и армян Карабаха в Евлахе закончились
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

Встреча делегации Азербайджана и представителей армянского населений Нагорного Карабаха завершилась, передает азербайджанское агентство Haqqin.az.

Со стороны Карабаха переговоры вели депутат парламента непризнанной республики Давид Мелкумян и секретарь совбеза Сергей Мартиросян.

От Азербайджана в переговорах участвовал депутат Национального собрания страны Рамин Мамедов, которого президент Ильхам Алиев в марте назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. На встрече также присутствовал представитель российского миротворческого контингента.

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