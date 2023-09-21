Переговоры Азербайджана и армян Карабаха закончились

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Встреча делегации Азербайджана и представителей армянского населений Нагорного Карабаха завершилась, передает азербайджанское агентство Haqqin.az.

Со стороны Карабаха переговоры вели депутат парламента непризнанной республики Давид Мелкумян и секретарь совбеза Сергей Мартиросян.

От Азербайджана в переговорах участвовал депутат Национального собрания страны Рамин Мамедов, которого президент Ильхам Алиев в марте назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. На встрече также присутствовал представитель российского миротворческого контингента.

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