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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне назвали Украину лабораторией по изучению военных инноваций

Замглавы Пентагона Карлин: Украина — лаборатория по изучению военных инноваций
Сюжет
Военная операция на Украине
На данный момент Украина является лабораторией для изучения военных инноваций, в частности в области применения искусственного интеллекта, заявила помощник главы Пентагона Карлин. Она отмечает и роль беспилотников
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Украина в настоящее время является лабораторией для изучения инноваций в военной сфере, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, выступая в Университете Рональда Рейгана.

«Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось, потому что они создавали определенные вещи, применяли их на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», — сказала она.

По словам Карлин, на Украине применяются, в частности, технологии искусственного интеллекта, которые помогают Киеву и его союзникам давать более точные оценки ходу боевых действий и понимать, в чем в большей степени нуждается Украина. Кроме того, отметила она, это помогает понять, как меняется характер ведения боевых действий на тактическом, операционном и стратегическом уровнях.

Карлин уже называла Украину лабораторией для изучения изменений в оборонной сфере. В августе на встрече группы военных писателей (Defense Writers Group) она сказала, что как США, так и другие страны извлекают уроки из происходящего на Украине. «Часть этого — это, безусловно, роль беспилотных летательных аппаратов, а также искусственного интеллекта», — добавила помощник министра обороны США.

В конце октября прошлого года бывший министр обороны Украины Алексей Резников назвал страну полигоном для тестирования западного вооружения в условиях боевых действий. Он отметил, что ситуация похожа на соревнование по эффективности оружия стран Запада. В МИД России тогда ответили, что «уже это поняли и предупредили мир об опасности активации киевским режимом «грязной бомбы».

Вашингтон является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву с начала боевых действий — по данным Пентагона, к концу августа США предоставили Украине вооружений на сумму около $43,7 млрд. Москва осуждает такие поставки и считает, что таким образом другие страны становятся участниками конфликта. При этом в Кремле заявляли, что западные вооружения не изменят исход военной операции, а только затянут конфликт.

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