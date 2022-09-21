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Военная операция на Украине ,  
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Депутат-единорос заявил о тяжелом решении не ехать на фронт

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Депутат Дмитрий Вяткин во время выступления в Госдуме заявил, что для него решение уйти в отставку и поехать на фронт было бы «самым легким».

«Иной раз кажется, что в чем-то уйти от решения проблем здесь и написать заявление, уйти на фронт — это, наверное, самое легкое решение. Но за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью... Как будто бы две реальности — одна фронтовая, другая — мирная: праздники, фейерверки», — сказал Вяткин на заседании Госдумы.

При этом Вяткин в выступлении подчеркивал, что мобилизация в России должна коснуться всех сфер жизни. «Мобилизация, которая формально носит военный характер, должна точно так же происходить и во всех сферах нашей жизни. В первую очередь потому, что начинать надо с себя. Мобилизация предполагает, что каждое решение, в том числе принимаемое здесь, в этом зале, должно быть сориентировано на интересы той борьбы, которую мы ведем с нацизмом на территории Донбасса и бывший Украинской ССР», — сказал он.

Позднее Вяткин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что говорил не про себя лично. «Посмотрите выступление. И будет понятно. Я не про себя лично говорил. А на Донбасс я ездил не один раз. И еще поеду», — сказал он.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию утром 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего власти планируют призвать 300 тыс. резервистов, студенты и срочники частичной мобилизации не подлежат.

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Спикер Вячеслав Володин во время заседания Госдумы заявил, что необходимо обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые могут быть востребованы в спецоперации. «Давайте мы со своей стороны изучим вопрос. Кто может быть востребован. У нас есть помощники, аппарат. Это госслужащие. Но давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть, добровольцем, мы только поддержим», — сказал Володин.

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