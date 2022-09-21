Путин назвал «хотелками» Запада скорый уход от углеводородов
Президент Владимир Путин заявил, что скорый уход от углеводородов — это «хотелки» Запада, однако допустил, что в будущем энергетика будет переходить на более чистые источники. Об этом он сказал на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Даже тогда, когда углеводороды будут реально уходить, а не как сегодня хотелки там у кого-то на Западе, то если мы будем реализовывать планы, о которых вы сказали, мы сохраним за собой лидерские позиции [в энергетике]. У нас для этого есть все возможности», — сказал президент. Он добавил, что, когда Россия подойдет к производству дешевого и чистого водорода, ей понадобятся квалифицированные специалисты в этой области.
По словам Путина, чистый водород в будущем будет востребован, других подобных источников энергии пока «не просматривается».
Еще до начала 2022 года страны Запада, в том числе Европы, запланировали постепенный энергопереход, то есть уход от ископаемых источников энергии в сторону чистых и возобновляемых. Как заявила летом 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экономика, основанная на ископаемом топливе, себя исчерпала.
McKinsey Global Institute оценил совокупные капитальные затраты на физические активы, необходимые для перехода к углеродной нейтральности, в $275 трлн (в период с 2021 по 2050 год), или в 7,5% накопленного мирового ВВП (по состоянию на конец января). Большинство стран решили добиться углеродной нейтральности к 2050 году, Россия обозначила целью 2060-й год.
Однако с началом российской военной операции на Украине, введением санкций и отказом Запада от российских энергоносителей усилия европейских стран по переходу на более чистые источники энергии встретили препятствия.
Ряд стран, в том числе Австрия, Германия и Франция, заявил о планах расконсервировать угольные электростанции, а Великобритания допустила возможность открытия первой за 30 лет угольной шахты. Как писала Financial Times, этой зимой правительства европейских стран потратят не менее €50 млрд на поставки ископаемого топлива, в том числе угля для расконсервированных электростанций.