Путин заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня

Путин объявил о мобилизации граждан, которые находятся в запасе, «имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Мобилизационные мероприятия начинаются с 21 сентября

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Мобилизационные мероприятия в России начнутся сегодня, 21 сентября. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения, трансляцию которого вел РБК.

«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», — заявил президент.

Необходимость провести мобилизацию Путин объяснил необходимостью вести военные действия на линии соприкосновения протяженностью более 1 тыс. км. Путин подчеркнул, что речь идет о частичной мобилизации.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал президент.

Призванные на военную службу перед отправкой в части «в обязательном порядке» будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул Путин. Он также сообщил, что указ о частичной мобилизации был уже им подписан.

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Пресс-служба Кремля после обращения президента опубликовала указ президента о частичной мобилизации. В нем указана дата мобилизационных мероприятий, а также говорится, что:

призванные на военную службу по мобилизации будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

денежное содержание мобилизованных будет соответствовать денежному содержанию контрактников;

контракты о прохождении военной службы будут длиться до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения;

увольнение будет возможно только в трех случаях: по возрасту, состоянию здоровья или в связи со вступлением в силу приговора суда о лишении свободы.

Вслед за президентом России выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что в данный момент не идет речи о мобилизации студентов или тех, кто в данный момент служит по призыву. Призывники будут проходить службу на территории России, они не подлежат отправке в зону проведения СВО, подчеркнул министр.

Прежде власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России не планируется. Так, 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в настоящий момент нет, об этом речи не идет».