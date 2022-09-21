Путин заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 20 сен, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:45
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 10:42
Путин сообщил Совету Федерации о решении по частичной мобилизации Политика, 10:42
Беглов возглавил комиссию по мобилизации в Петербурге Политика, 10:34
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 10:30
IPO во время шторма: почему Porsche выходит на биржу именно сейчас Pro, 10:25
К западу от Москвы построят элитный поселок с пятью ландшафтными зонами РБК Недвижимость, 10:23
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД 10:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Индекс Мосбиржи рухнул почти на 10% после объявления мобилизации Инвестиции, 10:16
Шойгу объяснил, как будет вестись мобилизация Политика, 10:05
Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Pro, 10:04
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:56
Российский промоушен предложил $10 млн Тайсону за бой с Холифилдом Спорт, 09:53
Курс доллара после объявления мобилизации резервистов превысил ₽62 Инвестиции, 09:50
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня

Путин объявил о мобилизации граждан, которые находятся в запасе, «имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Мобилизационные мероприятия начинаются с 21 сентября

Video

Мобилизационные мероприятия в России начнутся сегодня, 21 сентября. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения, трансляцию которого вел РБК.

«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», — заявил президент.

Необходимость провести мобилизацию Путин объяснил необходимостью вести военные действия на линии соприкосновения протяженностью более 1 тыс. км. Путин подчеркнул, что речь идет о частичной мобилизации.

Шойгу рассказал, кого не будут призывать по мобилизации
Политика
Сергей Шойгу

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал президент.

Призванные на военную службу перед отправкой в части «в обязательном порядке» будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул Путин. Он также сообщил, что указ о частичной мобилизации был уже им подписан.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Из личного архива Выполнял упражнения даже за рулем: как тренировался актер Брюс Ли
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Стоит ли ждать волны дефолтов на российском рынке облигаций
Статьи
Pro
IPO во время шторма: почему Porsche выходит на биржу именно сейчас
Статьи
Pro
Цифровая наркомания: как перестать отвлекаться на гаджеты
Саммари
Pro
Фото: China Stringer / Reuters Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа
Статьи
Pro
Фото: Michelle McLoughlin / Reuters «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia
Статьи
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи

Пресс-служба Кремля после обращения президента опубликовала указ президента о частичной мобилизации. В нем указана дата мобилизационных мероприятий, а также говорится, что:

  • призванные на военную службу по мобилизации будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
  •  денежное содержание мобилизованных будет соответствовать денежному содержанию контрактников;
  • контракты о прохождении военной службы будут длиться до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения;
  • увольнение будет возможно только в трех случаях: по возрасту, состоянию здоровья  или в связи со вступлением в силу приговора суда о лишении свободы.

Вслед за президентом России выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что в данный момент не идет речи о мобилизации студентов или тех, кто в данный момент служит по призыву. Призывники будут проходить службу на территории России, они не подлежат отправке в зону проведения СВО, подчеркнул министр. 

Прежде власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России не планируется. Так, 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что  «в настоящий момент нет, об этом речи не идет».

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин мобилизация Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Шойгу назвал число резервистов, которых призовут по частичной мобилизации
Политика
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Политика
Путин подписал указ о частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter