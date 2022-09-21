Путин заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня
Мобилизационные мероприятия в России начнутся сегодня, 21 сентября. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения, трансляцию которого вел РБК.
«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», — заявил президент.
Необходимость провести мобилизацию Путин объяснил необходимостью вести военные действия на линии соприкосновения протяженностью более 1 тыс. км. Путин подчеркнул, что речь идет о частичной мобилизации.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал президент.
Призванные на военную службу перед отправкой в части «в обязательном порядке» будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, подчеркнул Путин. Он также сообщил, что указ о частичной мобилизации был уже им подписан.
Пресс-служба Кремля после обращения президента опубликовала указ президента о частичной мобилизации. В нем указана дата мобилизационных мероприятий, а также говорится, что:
- призванные на военную службу по мобилизации будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
- денежное содержание мобилизованных будет соответствовать денежному содержанию контрактников;
- контракты о прохождении военной службы будут длиться до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения;
- увольнение будет возможно только в трех случаях: по возрасту, состоянию здоровья или в связи со вступлением в силу приговора суда о лишении свободы.
Вслед за президентом России выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что в данный момент не идет речи о мобилизации студентов или тех, кто в данный момент служит по призыву. Призывники будут проходить службу на территории России, они не подлежат отправке в зону проведения СВО, подчеркнул министр.
Прежде власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России не планируется. Так, 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в настоящий момент нет, об этом речи не идет».