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Зеленский отказался из-за ошибки уходить в отставку с поста президента

По словам главы государства, его семья не вовремя задекларировала средства, полученные от операций с облигациями, из-за ошибки, и это не является поводом для его отставки. Так Зеленский ответил на соответствующую петицию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не вовремя подал информацию об изменениях в имущественном состоянии его семьи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за ошибки. Так он ответил на электронную петицию с требованием его отставки, которая появилась на сайте главы государства 8 июля.

Петиция собрала более 25 тыс. подписей, что достаточно для ее рассмотрения. Ее автор, политтехнолог Виктор Уколов напомнил об обещании Зеленского подать в отставку в случае нарушения законодательства страны. По словам Уколова, украинский лидер не задекларировал «огромную сумму» от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и тем самым нарушил закон «О предотвращении коррупции».

В ответе Зеленского говорится, что несвоевременное информирование НАПК об имущественном состоянии его семьи не связано с корыстными мотивами. «Сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства», — подчеркнул он. Глава государства заявил также, что «принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется».

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Политика
Владимир Зеленский

По словам Зеленского, его слова об обещании покинуть должность в случае сознательного нарушения закона «взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством». Президент отметил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

В начале июля в офисе президента Украины сообщили, что семья Зеленского не задекларировала средства от финансовых операций с облигациями. Как отметили в пресс-службе, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн грн (около $188 тыс.) и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн (около $191,5 тыс.). Общая стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

Эти действия Зеленский должен был отразить в Реестре деклараций в течение десяти дней с момента покупки и продажи облигаций. В офисе также добавили, что украинский президент лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства и готов понести за него ответственность. 8 июля ведомство составило в его отношении два протокола по ст.172-6 КоАП Украины (нарушение требований финансового контроля).

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Зеленский подал декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год в конце мая. Согласно документу, доход семьи украинского президента за прошлый год составил более $1,06 млн (28,6 млн грн).

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина отставка декларация о доходах
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