Зеленский отказался из-за ошибки уходить в отставку с поста президента

По словам главы государства, его семья не вовремя задекларировала средства, полученные от операций с облигациями, из-за ошибки, и это не является поводом для его отставки. Так Зеленский ответил на соответствующую петицию

Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не вовремя подал информацию об изменениях в имущественном состоянии его семьи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за ошибки. Так он ответил на электронную петицию с требованием его отставки, которая появилась на сайте главы государства 8 июля.

Петиция собрала более 25 тыс. подписей, что достаточно для ее рассмотрения. Ее автор, политтехнолог Виктор Уколов напомнил об обещании Зеленского подать в отставку в случае нарушения законодательства страны. По словам Уколова, украинский лидер не задекларировал «огромную сумму» от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и тем самым нарушил закон «О предотвращении коррупции».

В ответе Зеленского говорится, что несвоевременное информирование НАПК об имущественном состоянии его семьи не связано с корыстными мотивами. «Сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства», — подчеркнул он. Глава государства заявил также, что «принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется».

По словам Зеленского, его слова об обещании покинуть должность в случае сознательного нарушения закона «взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством». Президент отметил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.