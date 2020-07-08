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Политика ,  
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На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Семья украинского президента не задекларировала в срок средства, полученные от операций с облигациями. О нарушениях Зеленский сообщил лично, отметив, что готов нести ответственность
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Протоколы составлены по ст.172-6 КоАП Украины (нарушение требований финансового контроля). Как пояснили в НАПК, глава государства не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В ведомстве пояснили суть претензий: Зеленский не уведомил НАПК о покупке и продаже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), общая стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов. Эти действия он должен был отразить в Реестре деклараций в течение десяти дней с момента покупки и продажи облигаций.

Зеленский задекларировал доход более $1 млн в 2019 году
Финансы
Президент Украины Владимир Зеленский

«Соответствующие материалы будут переданы в суд», — сообщили в агентстве.

Зеленский лично проинформировал НАПК о том, что не задекларировал средства от финансовых операций с облигациями, рассказали ранее в офисе президента Украины. В пресс-службе сообщили, что в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен (около $188 тыс.) и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен (около $191,5 тыс.).

В офисе также добавили, что Зеленский готов нести ответственность за допущенное нарушение.

В конце мая украинский президент обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2019 год, в документе информация об этих сделках есть.

Согласно декларации, доход семьи Зеленского за прошлый год составил более $1,06 млн (28,6 млн гривен), из них президент и члены его семьи уплатили $133,7 тыс. (3,6 млн гривен) в качестве налогов. 

В офисе украинского лидера отметили, что с мая 2019 года президент не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату в управлении делами. Он продал корпоративные права 12 компаний своему помощнику Сергею Шефиру, а также избавился от акций компании Green Family LTD и четырех торговых марок, зарегистрированных в России. Зеленский также перестал владеть корпоративными правами в компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited, зарегистрированных на Кипре.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, протокол, декларация
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