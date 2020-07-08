На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Семья украинского президента не задекларировала в срок средства, полученные от операций с облигациями. О нарушениях Зеленский сообщил лично, отметив, что готов нести ответственность

Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Протоколы составлены по ст.172-6 КоАП Украины (нарушение требований финансового контроля). Как пояснили в НАПК, глава государства не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В ведомстве пояснили суть претензий: Зеленский не уведомил НАПК о покупке и продаже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), общая стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов. Эти действия он должен был отразить в Реестре деклараций в течение десяти дней с момента покупки и продажи облигаций.

«Соответствующие материалы будут переданы в суд», — сообщили в агентстве.