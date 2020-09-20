МИД счел спекуляцией заявления США о восстановлении санкций против Ирана

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

США вводят международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления в Совбезе ООН санкций против Ирана. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России напомнили, что санкционные резолюции против Ирана были отменены в 2015 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

«СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», — заверили в министерстве.

В МИД добавили, что все, что делает Вашингтон, является театральной постановкой, необходимой для подчинения Совета Безопасности своей политике в отношении Ирана. Штаты угрожают санкциями всем, кто не согласен с ними, считают в ведомстве.