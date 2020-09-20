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МИД счел спекуляцией заявления США о восстановлении санкций против Ирана

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

США вводят международное сообщество в заблуждение, спекулируя по поводу восстановления в Совбезе ООН санкций против Ирана. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России напомнили, что санкционные резолюции против Ирана были отменены в 2015 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

«СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана», — заверили в министерстве.

В МИД добавили, что все, что делает Вашингтон, является театральной постановкой, необходимой для подчинения Совета Безопасности своей политике в отношении Ирана. Штаты угрожают санкциями всем, кто не согласен с ними, считают в ведомстве.

Помпео объявил о восстановлении санкций ООН против Ирана
Политика
Фото:Andrew Harnik, Pool / AP

В сообщении российские дипломаты напомнили, что в 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном и в одностороннем порядке восстановили санкции против него. При этом они начали создавать помехи выполнению резолюции Совбеза ООН 2231 другими странами

Действия Вашингтона Москва сочла серьезным ударом по авторитету СБ ООН и проявлением открытого пренебрежения к международному праву.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что против Тегерана вновь вводятся санкции в связи с невыполнением Республикой своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

«Совет Безопасности ООН не смог продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, которое действовало в течение 13 лет», — заключил он.

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