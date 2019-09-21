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Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
По данным издания, компромат может быть связан с делом Джеффри Эпштейна, который проходил по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними. Одна из жертв Эпштейна ранее обвинила принца Эндрю к причастности к секс-преступлениям
Принц Эндрю (Фото: Toby Melville / Reuters)

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в службах безопасности.

Сам Эпштейн в августе, будучи в заключении, покончил с собой. Одна из его жертв Вирджиния Джуффре в интервью NBC News накануне заявила, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю. Телеканал также показал фотографию, на которой принц Эндрю держит за талию Джуффре, которой на тот момент было 17 лет.

Опасения британской разведки возникли на прошлой неделе и связаны с бывшим сотрудником полиции Флориды Джоном Дуганом, который в свое время имел доступ к расследованию дела в отношении Эпштейна, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.

После того, как в июле этого года было возобновлено дело Эпштейна Дуган на своей странице в Facebook заявил, что много общался об этом со следователями и до сих пор хранит конфиденциальные документы, которые никто не видел, пишет издание. MI6 интересует, насколько Дуган информирован о первоначальном расследовании в отношении Эпштейна и что он мог передать российским властям.

Источник в одной из западных разведок сообщил The Times, что Дуган проявил ряд «классических черт», которые сделали его пригодным для вербовки «враждебной разведывательной службой». «Его знание дела Эпштейна может представлять большой интерес для российской разведки», — сказал источник.

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Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой

Издание также сообщает, что на прошлой неделе удалось связаться с Дуганом, который находится в Москве. В разговоре он признал, то информация об Эпштейне может быть «невероятно ценной» для любого разведывательного агентства и может дать «рычаги воздействия» на «таких парней, как принц Эндрю». На вопрос, контролируют ли его русские, он ответил отрицательно. «Я никогда не встречал никого из правительства, кроме сотрудников иммиграционной службы». По мнению Дугана, «с Эпштейном была связана целая группа людей». Однако, входил ли принц Эндрю в этот круг, бывший полицейский заявил, что не знает.

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Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II. Принц Эндрю отрицает, что у него был «какой-либо сексуальный контакт или отношения» с Джуффре, сообщает Би-би-си со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца, сделанное ранее от имени принца.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Великобритания, MI6, компромат
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