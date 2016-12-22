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Кремль назвал действия США «санкционной истерикой»
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Кремль назвал действия США «санкционной истерикой»
Новые санкции США, 14:47
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Кремль назвал действия США «санкционной истерикой»
Если реагировать на каждые вводимые Вашингтоном ограничения, можно «сбиться с ног», добавил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У властей России было время, чтобы проанализировать риски, возникающие из-за санкций, которые США ввели в четверг, 20 сентября. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не новые санкции, они были анонсированы, американцы анонсировали их, потом анонсировали вторично. Было время проанализировать угрозы и минимизировать риски, которые несомненно возникают с этими действиями», — сказал он.

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По его словам, новые ограничения являются попыткой вытеснить с рынка «главного конкурента США». Кроме того, в США доминирует «санкционная истерика», которая мешает Вашингтону «трезво оценивать перспективы развития отношений с Россией».

Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе России, добавил, что Москва будет придерживаться принципа взаимности. «Будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом соответствуют интересам России. Поскольку США весьма часто прибегают к таким односторонним рестрикциям, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружественное проявление», — сказал он.

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Накануне президент Дональд Трамп поручил Минфину и Госдепу ввести в действие санкции против России, изложенные в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был подписан еще в 2017 году. Ограничения, согласно этому закону, введены против 27 граждан России и шести компаний. Их в Вашингтоне считают связанными с обороной или разведкой.

Кроме того, санкции были введены и против одного из департаментов Центрального военного совета Китая, который занимался закупкой российского оружия, а также его руководителя. Пекин по контракту получил истребители Су-35 и системы С-400.

Ограничения уже сказались на курсе российской валюты. Рубль, укреплявшийся на продолжении недели, в пятницу на открытии торгов немного подешевел к доллару и евро.

Авторы: Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский.
Теги: Дмитрий Песков , Санкции
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