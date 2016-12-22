«Толкают миллиардеров в руки Путина»: западные СМИ о новых санкциях

Трамп подписал указ, который дал старт ранее анонсированным санкциям против России. Под них попал и департамент подготовки войск и снабжения КНР, покупающий российское оружие. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

The Wall Street Journal, США

«На фоне критики со стороны конгресса о том, что Белый дом не вводит санкций против России в рамках принятого в прошлом году закона, администрация Трампа опубликовала новые правила введения ограничений в отношении Москвы. Это новый этап в санкционной программе США.

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Законодатели критикуют администрацию Трампа за то, что та не использует полномочий, предоставленных ей конгрессом в прошлом году. Эти полномочия позволяют нанести удар по российским оборонным предприятиям и крупным экспортным газопроводам в рамках более масштабного плана, предполагающего оказание давления на Кремль для сдерживания действий, которые США называют враждебной политикой авантюризма, проводимой иностранным государством».

«Санкции США толкают миллиардеров в руки Путина»

«Администрация Дональда Трампа помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользала от него почти 20 лет, — побудить миллиардеров вернуть часть своих активов на родину.

Относительно незаметные санкции, введенные при Бараке Обаме в связи с конфликтом на Украине, лишь набрали в объеме и жесткости с приходом Трампа в Белый дом. Непредсказуемость как администрации, так и конгресса заставляет российских миллиардеров направлять деньги в государственные банки и переделывать офшорную схему, которая работала с момента падения коммунизма.

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Путин в июне снова призвал бизнесменов вернуть капитал «туда, где он был заработан», на благо родины. Но проблема в том, что российская стагнирующая и все более контролируемая государством экономика предлагает слишком мало вариантов для оправдания инвестиций таких масштабов, необходимых Путину для совершения того «решающего» прорыва, на какой он рассчитывает до конца своего последнего президентского срока, который закончится в 2024 году».

The Guardian, Великобритания

«Новые санкции обострят напряженность в отношениях с Пекином на фоне назревающей торговой войны и еще больше ухудшат отношения с Москвой.

Расширение российского черного списка также фактически означает одобрение расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, которое Дональд Трамп неоднократно называл не иначе, как «охота на ведьм».

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Как и Китай, Турция покупает российские ракетные комплексы С-400, которые должны быть поставлены в следующем году. Госдепартамент дал понять, что санкции стали сигналом Анкаре о возможных последствиях этой сделки».

«В большей степени целью этих санкций служит Россия, нежели Китай, но их действие, вероятно, должно усилить кооперацию между Пекином и Москвой, которые по большому счету придерживаются единой позиции и противодействуют усилиям Вашингтона по распространению влияния.

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Шаг США может лишь усилить уже напряженные торговые отношения с Пекином. Санкции могут стать хорошим способом зафиксировать неудовольствие со стороны Соединенных Штатов и создать экономические проблемы для России, но они могут не привести к ожидаемому результату, а именно к изменению политики Москвы.

Мировой расклад сил в экономике медленно меняется: санкции со стороны единственного лидера — США — это оружие, которое понемногу становится слабее, и есть мнение, что злоупотребление ими может ускорить этот процесс».