Иран опроверг гипотезу о крушении вертолета с президентом из-за перегруза
Генштаб Ирана назвал искаженной и ложной информацию иранского агентства Faes о возможных причинах крушения в мае вертолета президента Эбрахима Раиси. Заявление ведомства приводит Mehr.
Ранее Fars со ссылкой на источник сообщило, что к крушению привели два фактора: вертолет вылетел с опозданием, и к тому времени погода испортилась. Кроме того, на борту находилось на два человека больше, чем разрешено протоколами безопасности. Из-за этого, когда пилот в условиях тумана попытался во время полета поднять вертолет повыше, у машины не хватило мощности, и та врезалась в гору.
«Расследование дела о крушении вертолета аятоллы Раиси завершено... есть полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — рассказал собеседник Fars.
Fars считается одним из иранских СМИ, которые тесно связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в связи с чем западные медиа называют это агентство полуофициальным изданием. КСИР — элитное подразделение, которое выполняет функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности.
Крушение произошло 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Погибли все находившиеся на борту восемь человек, среди которых был глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малик Рахмати. Генштаб ранее исключил версию крушения из-за взрыва в результате диверсии.
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