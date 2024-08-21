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Военная операция на Украине ,  
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В Подмосковье сбили восемь летевших на столицу дронов

Собянин: силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сбиты еще четыре летевших в сторону Москвы беспилотника, сообщил Собянин. До этого в подмосковном Подольске сбили столько же дронов, пострадавших и разрушений не было

Силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. До этого он рассказал об уничтожении четырех дронов в подмосковном Подольске.

«На данный момент сбито 7 вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

Менее чем через 10 минут Собянин сообщил о восьмом сбитом дроне. «На месте работают все службы», — добавил он. Столичный градоначальник не уточнил, были ли разрушения и пострадавшие.

В Подмосковье сбили три летевших в сторону столицы беспилотника
Политика

О первом сбитом в Подольске беспилотнике столичный мэр сообщил в 3:02 мск. Через 15 минут он рассказал о еще двух сбитых дронах, спустя еще полчаса — о четвертом. Во всех случаях, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

Также в ночь на 21 августа два дрона сбили в соседней с Московской Тульской области, еще 16 в течение трех часов уничтожили над Брянской областью. На западе Ростовской области сбили ракету, над Белгородом и Белгородским районов уничтожили «несколько воздушных целей».

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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В Подмосковье сбили три летевших в сторону столицы беспилотника
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Собянин сообщил о четвертом сбитом дроне, летевшем на Москву
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