В Подмосковье сбили восемь летевших на столицу дронов
Силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. До этого он рассказал об уничтожении четырех дронов в подмосковном Подольске.
«На данный момент сбито 7 вражеских БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.
Менее чем через 10 минут Собянин сообщил о восьмом сбитом дроне. «На месте работают все службы», — добавил он. Столичный градоначальник не уточнил, были ли разрушения и пострадавшие.
О первом сбитом в Подольске беспилотнике столичный мэр сообщил в 3:02 мск. Через 15 минут он рассказал о еще двух сбитых дронах, спустя еще полчаса — о четвертом. Во всех случаях, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.
Также в ночь на 21 августа два дрона сбили в соседней с Московской Тульской области, еще 16 в течение трех часов уничтожили над Брянской областью. На западе Ростовской области сбили ракету, над Белгородом и Белгородским районов уничтожили «несколько воздушных целей».
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году
Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов