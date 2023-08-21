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Египет увеличит закупку российской пшеницы после постройки хаба в Суэце

Египет заявил о планах увеличить закупки российской пшеницы после постройки хаба в Суэце
О возможном создании российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала в конце июля говорил президент Владимир Путин. В министерстве снабжения Египта отметили, что после создания хаба увеличат закупку российской пшеницы
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Египет увеличит закупку российской пшеницы и ее реэкспорт в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Главного управления по поставкам товаров при министерстве снабжения Египта.

«Египет может увеличить закупки российской пшеницы, а затем экспортировать пшеницу и другие злаковые культуры в соседние страны в случае создания логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала», — сообщили в управлении.

Отвечая на вопрос о том, как повлияла на Египет приостановка Россией действия зернового соглашения с Украиной и Турцией под эгидой ООН, египетское ведомство сообщило, что «Египет, как и другие страны-импортеры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу».

Согласно данным министерства, 2 августа оно заключило контракт на покупку 360 тыс. т российской пшеницы с целью создать стратегический запас, и период отгрузки запланирован на период с первого по десятое сентября.

Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы, и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%, сообщал ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

О возможном создании российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала в Египте в конце июля говорил президент России Владимир Путин, выступая на сессии форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге. «Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем товары будут экспортироваться по всей Африке», — сказал Путин, добавив, что обсуждал тему с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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По словам Путина, российская индустриальная продукция, в том числе автомобили и строительное оборудование, хорошо известна и пользуется большим спросом на континенте. В африканских странах есть специальные сервисные центры по обслуживанию российской техники; власти разрабатывают инструменты льготного кредитования закупок российской промышленной продукции, ее транспортировки и обслуживания, сказал он.

«Формируется ориентированный на Африку механизм лизинга и специализированный инвестфонд для участия в финансировании инфраструктурных проектов», — добавил президент. В Минпромторге рассчитывают, что строительство инфраструктуры российской промышленной зоны начнется в этом году.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Египет зерно пшеница хаб Суэцкий канал
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