Путин допустил скорый запуск российской индустриальной зоны в Египте

Президент Путин: Россия надеется на скорый запуск своей индустриальной зоны в Египте

Владимир Путин (Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС)

Москва надеется, что в ближайшее время удастся запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, заявил президент Владимир Путин на сессии форума «Россия — Африка». Трансляцию ведет РБК.

«Рассчитываю, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем товары будут экспортироваться по всей Африке», — сказал Путин, добавив, что обсуждал тему с египетским лидером Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

По словам Путина, российская индустриальная продукция, в том числе автомобили, хорошо известна и пользуется большим спросом на континенте.

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