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Посольство в Албании заявило об отсутствии данных о задержании россиян

Посольство заявило, что власти Албании не уведомили о задержании россиян у военного завода

Российское посольство не получало сведений о задержании россиян при попытке проникнуть на военный завод в албанском Грамши, заявили в дипмиссии, передает «РИА Новости».

«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — сказали в посольстве.

Ранее Минобороны Албании сообщило, что вечером 20 августа на территорию оружейного завода пробрался мужчина, который пытался сделать снимки производства. При задержании он применил «парализующий спрей» к двум военнослужащим. Задержанному 24 года, его инициалы — М.З.

Минобороны Албании обвинило россиян в попытке проникнуть на военный завод
Политика

У территории предприятия также задержали мужчину и женщину, они, предположительно, «сопровождали» задержанного — 33-летнюю россиянку с инициалами С.Т. и 25-летнего украинца с инициалами Ф.А. Портал AlbaniaDailyNews со ссылкой на полицию уточнил, что речь идет о 23-летнем Михаиле Зорине и 33-летней Светлане Тимофеевой.

На место инцидента для расследования произошедшего прибыли сотрудники военной полиции и агентства военной разведки и безопасности. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что задержанные «подозреваются в шпионаже».

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