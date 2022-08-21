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Главу управления СБУ по Кировоградской области нашли мертвым
Начальника управления Службы безопасности Украины по Кировоградской области Александра Наконечного нашли мертвым в Кропивницком, пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По словам собеседника издания, тело Наконечного нашли с огнестрельным ранением вечером 20 августа. В пресс-службе СБУ и Государственном бюро расследований подтвердили информацию о гибели главы управления ведомства и отметили, что изучают все обстоятельства произошедшего.
Как пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на источники, тело Наконечного нашла его жена в квартире на улице Тарковского. По данным собеседников издания, Наконечный мог совершить самоубийство.
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