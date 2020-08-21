10 фактов о Джозефе Байдене

Не употребляет алкоголь

Как и его соперник на выборах от Республиканской партии Дональд Трамп, Байден совсем не пьет. Кандидат от демократов объясняет это проблемами с алкогольной зависимостью в его семье. «Я не принимаю ничего, что может стать для меня костылем», — пояснил Байден в одном из интервью, имея в виду зависимость от химических веществ.

Примерный семьянин

В 1966 году Байден женился на Нелии Хантер, с которой познакомился на первом году обучения в колледже. У пары родилось трое детей: сыновья Бо и Хантер и дочь Наоми. В 1972 году, спустя несколько недель после победы 29-летнего Байдена на выборах в сенат от штата Делавэр, Нелия и 13-месячная Наоми погибли в автокатастрофе. Байден хотел отказаться от поста сенатора, но в итоге решил продолжать политическую карьеру. Чтобы видеться с детьми, он каждый день ездил на поезде из Вашингтона домой в Уилмингтон (штат Делавэр). В 1975 году Байден познакомился с нынешней супругой — учительницей английского Джилл Трейси Якобс, на которой женился спустя два года. В 1981 году у супругов родилась дочь Эшли. В 2015 году на 47-м году жизни от рака мозга умер старший сын Бо. Хантер Байден испытывал проблемы с наркотиками, сейчас занимается бизнесом, стал фигурантом скандала с украинской компанией Burisma.

В детстве страдал от заикания

«Когда я находился дома со своими братьями и сестрой, вместе с моими друзьями или играл в футбол, то все было в порядке, но когда я попадал в новую ситуацию или новую школу, должен был читать перед классом или хотел пригласить девушку на свидание, я просто не мог этого сделать», — писал он в своих мемуарах. В конце концов Байден смог перебороть нарушение речи. О борьбе с заиканием кандидат в президенты рассказывал в ходе дебатов на первичных выборах, согласившись дать свой номер испытывающему проблемы с речью студенту. Сейчас он известен своими частыми оговорками. Например, использовал нецензурную лексику в прямом эфире, поздравив Барака Обаму с подписанием закона о здравоохранении.

Голосовал против войны в Персидском заливе и за вторжение в Ирак

Байден проголосовал против войны в Персидском заливе (1990–1991), в которой США и Многонациональным силам, включавшим контингенты из европейских и ближневосточных стран, удалось воспрепятствовать аннексии Кувейта после вторжения в эту страну Ирака. Но поддержал вторжение США в Ирак в 2003 году, которое, в отличие от первой интервенции Америки в Ирак, принято считать провальным для Вашингтона. Позднее Байден назвал решение ошибкой и обвинил администрацию Джорджа Буша-младшего в некомпетентности при действиях в Ираке.

Выступал против войны в Ливии

Байден выражал сомнение в целесообразности вторжения в Ливию, когда этот шаг обсуждался в администрации Барака Обамы в 2011 году. В числе скептиков были Байден, глава Пентагона Роберт Гейтс, директор ЦРУ Джон Брэннан и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майкл Маллен, написал Гейтс в своих мемуарах. К вмешательству в конфликт в Ливии на стороне оппозиции Обаму призывали постпред США при ООН Сьюзан Райс, член Совета национальной безопасности Саманта Пауэр и госсекретарь Хиллари Клинтон. В итоге Обама неохотно согласился оказать военную поддержку интервенции в Ливию, утверждал Гейтс. Впоследствии Обама заявил, что отсутствие подготовки к последствиям свержения режима Муаммара Каддафи — главная ошибка его президентства.

Поддерживал перезагрузку отношений с Россией

Байден являлся сторонником политики перезагрузки в отношениях с Россией и приезжал в Москву для переговоров с президентом Дмитрием Медведевым. Он также активно лоббировал ратификацию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в конгрессе. Когда спецслужбы США выявили сеть российских «спящих» агентов летом 2010 года в преддверии встречи Обамы и Медведева, Байден предложил не арестовывать их, чтобы не вредить отношениям с Россией. В то же время Байден демонстрировал негативное отношение к Владимиру Путину и был сторонником жесткой линии в отношениях с Москвой после конфликта на Украине в 2014 году.

Делает ставку на личные отношения

Кандидат в президенты часто общается с другими политиками и зарубежными партнерами, а также откровенно высказывает свои мысли в частных беседах, пишет в мемуарах бывший советник Обамы Бен Родс. «Он ходил по коридорам Западного крыла [Белого дома], останавливаясь для разговоров с людьми, придерживая их за предплечье во время беседы», — отмечал он. Работавший с Байденом глава Пентагона Роберт Гейтс отметил его чувство юмора, открытость и честность. «Джо невозможно не любить, — утверждает Гейтс. — В то же время он занимал ошибочную позицию почти по каждому вопросу в повестке международных отношений и нацбезопасности в течение последних сорока лет».

Разбогател после ухода с поста вице-президента США

В 2014 году Байден был одним из наименее обеспеченных госслужащих — Центр ответственной политики расположил его на 501-й строчке из 505 в рейтинге политиков и чиновников с крупнейшими состояниями. В 1998–2009 годах годовой заработок Байдена и его супруги Джилл составлял менее $300 тыс. Доход супругов вырос примерно на $100 тыс. в год к моменту ухода Байдена с поста вице-президента, пишет The Washington Post. После ухода администрации Обамы Байдену удалось упрочить свое финансовое положение за счет публичных выступлений и публикаций. Например, он и его супруга получили $8 млн за публикацию книг. После ухода с поста вице-президента Байден приобрел дом для отдыха за $2,7 млн, а также снимает особняк, месячная плата за который оценивается в $20 тыс.