«Калашников» показал гибридный багги OV-2 с электродвигателем

Российский концерн «Калашников» на форуме «Армия-2018» показал гибридный багги OV-2, созданный в интересах Минобороны России, сообщается на сайте концерна.

Так, новинка достигает 2,9 м в длину, ее ширина составляет 1,9 м, а высота — 1,5 м. Машина может разгоняться до 100 км/ч и перевозить четырех человек, включая водителя.

На OV-2 установлена пружинная подвеска с гидравлическим амортизатором, а также гидравлическая двухконтурная тормозная система. Двигатель переднего привода багги обладает мощностью 55 кВт, заднего — 42 кВт.

Ранее «Калашников» представил электромотоцикл SM-1, также разработанный для Минобороны. Он способен разгоняться до 90 км/ч и может пройти до 150 км от одной зарядки.