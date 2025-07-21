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Политика ,  
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В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала документы ФБР об убийстве Мартина Лютера Кинга, сообщила директор Национальной разведки Тулси Габбард в соцсети Х.

По ее словам, спустя почти 60 лет было обнародовано 230 тыс. файлов, связанных с убийством.

«Документы включают подробности о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, обсуждение потенциальных версий, внутренние записки ФБР с подробным описанием хода дела, информацию о бывшем сокамернике Джеймса Эрла Рэя, который заявил, что обсуждал с Рэем предполагаемый заговор с целью убийства, и многое другое», — написала она.

Мартин Лютер Кинг-младший, один из самых известных лидеров движения за права афроамериканцев, был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси, в возрасте 39 лет. Смерть Кинга вызвала волну протестов и массовых беспорядков по всей стране, а также породила многочисленные версии о заговоре, по которым к покушению могли быть причастны не только одиночка, но и организованные группы

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Мартин Лютер Кинг убийство ФБР США
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