FT узнала об ужесточении требований Трампа в переговорах с Евросоюзом
Американский президент Дональд Трамп настаивает на введении пошлин на товары из Евросоюза на уровне не ниже 15-20%, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин на все товары из ЕС 2 апреля. Однако через несколько дней он заморозил это решение на 90 дней (базовый тариф в отношении стран блока 10% остался в силе, как и 25-процентные пошлины на автомобили).
Отсрочка повышения тарифов на европейские товары, объявленная Вашингтоном, истекала 9 июля, и в ночь накануне Трамп продлил ее до 1 августа. После этого республиканец заявил о планах ввести пошлины в размере 10–15% на импорт товаров из более чем 150 стран, включая страны Евросоюза.
Сегодня «Жесткая позиция» президента США направлена на то, чтобы «проверить болевой порог ЕС» после нескольких недель переговоров, говорится в материале FT.
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