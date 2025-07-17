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Политика ,  
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Трамп заявил о планах ввести пошлины в 10-15% на импорт из 150 стран

Соединенные Штаты намерены ввести новые пошлины в 10-15% на импорт товаров из более чем 150 стран, заявил в интервью телеканалу Real America`s Voice президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«Ставка, вероятно, составит 10 или 15%, мы еще не решили», — уточнил Трамп.

Ранее в тот же день американский президент сообщил журналистам в Белом доме, что этим странам направят уведомление об оплате. Новые тарифы вступят в силу с 1 августа. Письма с уведомлениями уже были направлены ряду странгосударств, в том числе Японии и Южной Корее. Остальным планируется разослать единое уведомление с указанием ставки.

Трамп также заявил, что считает возможным заключение отдельных соглашений с отдельными странами, если они предложат более выгодные условия.

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Экономика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Президент Соединенных Штатов объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля. Изначально предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Трамп отложил эту меру на 90 дней для проведения за этот срок переговоров о торговых соглашениях. Срок истекал 9 июля, в ночь на 8 июля Трамп продлил его до 1 августа.

Ранее президент США опубликовал несколько писем с уведомлением о повышении пошлин с 1 августа на имя руководителей некоторых государств. Для Японии и Южной Кореи тарифы составят 25%, а для Лаоса и Мьянмы — 40%.

На данный момент Соединенные Штаты подписали торговые соглашения лишь с тремя странами — Вьетнамом, Китаем и Великобританией.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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