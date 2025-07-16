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Шойгу предостерег ЕС от войны словами Суворова про гроб и Фермопилы

Шойгу предостерег ЕС от войны с Россией словами Суворова про гроб и Фермопилы
ЕС игнорирует интересы граждан под предлогом российской угрозы, тогда как Москва готова к равноправному диалогу, заявил Шойгу. Какую тактику выбирать дальше, решит Брюссель, сказал он и вспомнил слова Суворова
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / Global Look Press)

Перспективы возобновления диалога между Россией и Европой есть, и Москва готова к равноправному взаимодействию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту».

По словам Шойгу, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом «российской угрозы», тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной».

«Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб».

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Считается, что это — две разные фразы, приписываемые Суворову.

Битва при Фермопилах, также известная как Фермопильское сражение — это бой, датируемый 480 годом до н.э. времен греко-персидской войны 480–479 годов до н.э. Считается, что в этом сражении греки существенно уступали персам по численности: персидских солдат было больше в десятки раз (5,2–7,7 тыс. человек у греков против 200–250 тыс. у персов).

Греками командовал спартанский царь Леонид I, а персидской армией — царь Ксеркс I. Первый погиб в этой битве. Сражение при Фермопилах также известно благодаря легенде о подвиге 300 спартанцев.

Власти России неоднократно подчеркивали, что страна не представляет угрозы для Европы. Российский президент Владимир Путин называл подобные утверждения чушью и «пугалками для бюргеров».

У Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО, а причиной для начала военного конфликта России и Украины стали действия Североатлантического альянса, говорил глава государства. Агрессивен и настроен против России именно Запад, а не наоборот, это показывают и планы западных стран увеличить военные расходы, отмечал Путин.

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секретарь Совета безопасности России
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