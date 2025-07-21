У экс-владельца «Арианта» Кретова изъяли землю на берегу Азовского моря

Арбитражный суд изъял у экс-владельца национализированного «Арианта» Александра Кретова два земельных участка в Краснодарском крае общей площадью более 3,5 тыс. кв м. Они расположены на одной улице, по соседству друг с другом

Александр Кретов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск судебного пристава к бывшему владельцу холдинга «Ариант» Александру Кретову. У него изъяли два земельных участка на берегу Азовского моря в станице Тамань и обязали выплатить в доход федерального бюджета госпошлину в размере 15 тыс. руб. Резолютивная часть решения суда опубликована 19 июля (.pdf).

Согласно данным из судебной картотеки, иск был подан 13 ноября 2024 года от пристава Главного межрегионального специализированного управления ГМУ ФССП. В качестве третьих лиц к делу были привлечены Юрий Антипов, Михаил Антипов, Людмила Антипова, Александр Аристов, Людмила Аристова, Елена Кретова, ООО «Группа компаний Ариант» и АО «Компания Эталон».

В 1995 году Александр Аристов вместе с бывшим владельцем Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрием Антиповым основали группу «Ариант», название группы составлено из первых слогов их фамилий. В группу вошли предприятия пищевой промышленности. Тогда же партнеры получили контроль над ЧЭМК. В 2020 году Аристов и Антипов разделили бизнес, Антипову отошли металлургические активы, Аристову — агробизнес и виноделие.

Участки, которые были изъяты по решению суда, расположены на одной улице по соседству друг с другом. Первый из них зарегистрирован под кадастровым номером 23:30:0603004:209, для личного подсобного хозяйства. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Лебедева, 13, площадь 1 877 кв. м; второй — 23:30:0603004:14, для личного подсобного хозяйства. Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Лебедева, 15, площадь 1 653 кв. м.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

В конце февраля 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал в собственность государства заводы ЧЭМК. В начале апреля того же года суд принял аналогичное решение в отношении активов группы «Ариант» (в том числе крупнейшего производителя вина в России «Кубань-Вино»). Экс-владельцы активов это решение оспаривали. Также в доход государства взыскали «неосновательное обогащение в размере 105 млрд руб.», которое, по мнению прокуратуры, получили в 2015–2023 годах экс-бенефициары ЧЭМК, а также Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы» в виде дивидендов от этих предприятий.