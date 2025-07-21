В Киеве загорелись склады
В Соломенском районе Киева горят склады, сообщил мэр Виталий Кличко.
Около 5:00 (совпадает с мск) глава города рассказал о работе ПВО на Подоле.
Ночью он сообщал, что в Соломенском районе происходит пожар в нежилом здании, возгорания были зафиксированы и в Дарницком районе. ПВО работала и в Киевской области, сообщалось в телеграм-канале администрации.
Власти Ивано-Франковска на западе Украины ранее сообщили о повреждении инфраструктуры в трех населенных пунктах. Там были слышны взрывы, передавало «Суспiльне».
В большинстве украинских регионов действовала воздушная тревога.
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