В Киеве загорелись склады

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В Соломенском районе Киева горят склады, сообщил мэр Виталий Кличко.

Около 5:00 (совпадает с мск) глава города рассказал о работе ПВО на Подоле.

Ночью он сообщал, что в Соломенском районе происходит пожар в нежилом здании, возгорания были зафиксированы и в Дарницком районе. ПВО работала и в Киевской области, сообщалось в телеграм-канале администрации.

Власти Ивано-Франковска на западе Украины ранее сообщили о повреждении инфраструктуры в трех населенных пунктах. Там были слышны взрывы, передавало «Суспiльне».

В большинстве украинских регионов действовала воздушная тревога.