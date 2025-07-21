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Политика ,  
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В Киеве загорелись склады

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Соломенском районе Киева горят склады, сообщил мэр Виталий Кличко.

Около 5:00 (совпадает с мск) глава города рассказал о работе ПВО на Подоле.

Ночью он сообщал, что в Соломенском районе происходит пожар в нежилом здании, возгорания были зафиксированы и в Дарницком районе. ПВО работала и в Киевской области, сообщалось в телеграм-канале администрации.

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Виталий Кличко Киев пожар Военная операция на Украине Украина
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