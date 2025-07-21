В Киеве прогремели взрывы

В Киеве работают силы противовоздушной обороны, объявил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

«РБК-Украина» пишет о звуке взрыва в украинской столице. Ранее о работе ПВО сообщили в военной администрации Киевской области.

В Киеве и Киевской области, как и в большинстве украинских регионов, действует воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.