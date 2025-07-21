СБУ заочно обвинила депутата Рады в госизмене

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заочно предъявила обвинения действующему депутату Верховной рады от запрещенной на Украине партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») Федору Христенко. Об этом сообщили офис генпрокурора Украины и СБУ.

Христенко, который покинул Украину несколько лет назад, обвинен по статьям о госизмене и злоупотреблении служебным положением. В СБУ назвали его агентом ФСБ России.

Также спецслужба задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро Руслана Магомедрасулова. В частности, его подозревают в ведении бизнеса на территории России.

«Чиновник с дислокацией в Днепропетровске координирует деятельность бюро в прифронтовых областях Украины, при этом имеет контакты с представителями [России]», — говорится в сообщении.

Ранее «Страна.ua» писала, что сотрудники СБУ и офиса генпрокурора провели обыски у детективов НАБУ. Предположительно, их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. Кроме того, силовики считают, что некоторые сотрудники ведомства подвергались влиянию российских спецслужб. НАБУ заявило, что обыски проходят без решения суда.

Один из детективов, по предварительной информации, передавал секретные данные через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Другого СБУ заподозрила в ведении бизнеса с Россией.