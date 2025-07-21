 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СБУ заочно обвинила депутата Рады в госизмене

Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заочно предъявила обвинения действующему депутату Верховной рады от запрещенной на Украине партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») Федору Христенко. Об этом сообщили офис генпрокурора Украины и СБУ.

Христенко, который покинул Украину несколько лет назад, обвинен по статьям о госизмене и злоупотреблении служебным положением. В СБУ назвали его агентом ФСБ России.

Также спецслужба задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро Руслана Магомедрасулова. В частности, его подозревают в ведении бизнеса на территории России.

«Чиновник с дислокацией в Днепропетровске координирует деятельность бюро в прифронтовых областях Украины, при этом имеет контакты с представителями [России]», — говорится в сообщении.

«Страна» сообщила об обысках в НАБУ из-за подозрений в связях с Россией
Политика
Фото:SBUkr / Telegram

Ранее «Страна.ua» писала, что сотрудники СБУ и офиса генпрокурора провели обыски у детективов НАБУ. Предположительно, их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. Кроме того, силовики считают, что некоторые сотрудники ведомства подвергались влиянию российских спецслужб. НАБУ заявило, что обыски проходят без решения суда.

Один из детективов, по предварительной информации, передавал секретные данные через окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. Другого СБУ заподозрила в ведении бизнеса с Россией.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
СБУ НАБУ Украина задержания
Материалы по теме
Следователи пришли с обысками в администрацию Махачкалы
Политика
В российских регионах к журналистам и правозащитникам пришли с обысками
Политика
Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Чемпионке Олимпиады запретили выступать под песню «Младший лейтенант» Спорт, 16:04
Трамп опубликовал созданное ИИ видео с арестом Обамы Политика, 16:03
Дума подготовила запрет кормить животных возле многоквартирных домов Политика, 16:03
«Цифровая нефть». Зачем новая компания инвестирует $1,5 млрд в Ethereum Крипто, 16:02
АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску Lada Iskra в 2025 году Авто, 16:01
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Юрист Трампа рассказал, как заключил с Лукашенко сделку под водку Политика, 15:55
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости к 2030 году Общество, 15:49
В аэропорту Еревана умер турист из России Общество, 15:46
В Новороссийске после взрыва газа в многоэтажке загорелись три квартиры Общество, 15:41
Мать экс-участника The Hatters рассказала детали его гибели Общество, 15:39
Посол России заявил об оторопи после отмены концерта Гергиева в Италии Политика, 15:39
Власти одобрили длинные кредитные каникулы для россиян с детьми Финансы, 15:36
WP сообщила о крупнейшем финансовом кризисе в ХАМАС за 40 лет Политика, 15:30