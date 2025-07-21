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Атаки беспилотников на Москву ,  
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На подлете к Москве сбили второй за 20 минут беспилотник

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Всего с начала суток Собянин сообщил о девяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву. В Шереметьево и Жуковском действуют ограничения

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

За полчаса до этого Собянин также объявил о сбитом дроне, атаковавшем Москву. Всего с начала суток столичный мэр сообщил о девяти сбитых на подлете к городу беспилотниках. На этом фоне аэропорты Шереметьево и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов. 

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Сергей Собянин атака дронов ПВО Москва
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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