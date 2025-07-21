На подлете к Москве сбили второй за 20 минут беспилотник

Всего с начала суток Собянин сообщил о девяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву. В Шереметьево и Жуковском действуют ограничения

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

За полчаса до этого Собянин также объявил о сбитом дроне, атаковавшем Москву. Всего с начала суток столичный мэр сообщил о девяти сбитых на подлете к городу беспилотниках. На этом фоне аэропорты Шереметьево и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов.