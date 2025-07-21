В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на полеты ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее ограничительные меры ввели в Шереметьево. Отправка и прием рейсов в аэропорте с 0:45 мск осуществляется с согласования соответствующих органов, уточнил тогда Кореняко. До этого, в 0:34 мск, такие же меры ввели в Жуковском.
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