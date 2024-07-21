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Выборы президента США ,  
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Маск счел поддержанного Байденом кандидата в президенты марионеткой

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Выборы президента США
Джо Байден предложил выдвинуть Камалу Харрис кандидатам в президенты. По мнению Илона Маска, демократам «нужна марионетка, которая будет работать лучше». Дональд Трамп никогда не был марионеткой, считает он
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, опубликовал в X несколько постов, в которых высказался в поддержку Республиканской партии и ее кандидата Дональда Трампа.

«Мои самые умные друзья, включая тех, кто живет в районе залива Сан-Франциско и всю жизнь были демократом, в восторге от Трампа и [его кандидата в вице-президенты] Джей Ди Вэнса», — заявил Маск. В южной части области залива Сан-Франциско находится Кремниевая долина, где расположены штаб-квартиры многих высокотехнологичных корпораций.

«Трамп, Вэнс, поехали, черт возьми!» — написал предприниматель в другом посте. Комментируя твит одного из пользователей о том, что Байден предложил вместо него выдвинуть кандидатом вице-президента Камалу Харрис, Маск заявил, что демократам «просто нужна марионетка, которая будет работать лучше». Что касается Трампа, по мнению предпринимателя, «он никогда не был ничьей марионеткой», поэтому при нем «реальная правительственная реформа возможна».

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Маск добавил, что верит в Америку, которая приоритизирует индивидуальную свободу. «Раньше это была Демократическая партия, но теперь маятник качнулся в сторону Республиканской партии», — считает он.

Критика Маска в адрес Байдена становилась все более заметной по мере приближения дня выборов в ноябре, отмечает The New York Times. С начала 2024 года он публиковал посты о Байдене по крайней мере семь раз в месяц, в которых нелестно высказывался о возрасте президента, его политике в области иммиграции и здравоохранения. По подсчетам газеты, с января по май Маск посвятил Байдену не менее 40 твитов, а за весь прошлый год — около 30.

Маск поддержал кандидатуру Трампа после покушения на политика на предвыборном митинге в Пенсильвании. По данным Bloomberg, бизнесмен пожертвовал средства комитету по политической активности под названием America PAC на кампанию экс-президента. Напрямую организация не связана с предвыборным штабом Трампа. Состояние Маска, по оценке Bloomberg Billionaires Index, составляет S257 млрд, он является богатейшим человеком планеты.  America PAC больше всех среди других организаций тратит на прямые контакты с избирателями. На данный момент она израсходовала $15,8 млн, из которых $13,1 млн — на работу с избирателями.

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