Лидер демократов в сенате объяснил решение Байдена о выходе из гонки

Решение президента США Джо Байдена снятся с выборов показывает, что он поставил на первое место интересы страны и партии. Такое мнение высказал лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.

«Его решение было непростым, но он таким образом в очередной раз поставил на первое место страну, партию и наше будущее», — написал он в Х.

Байден намеревался переизбираться в 2024 году, но после давления со стороны сопартийцев и спонсоров решил выйти из предвыборной гонки. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности до окончания срока.

Республиканцы в ответ призвали его уйти в отставку. Дональд Трамп, которого партия выдвинула кандидатом на выборах, назвал Байдена «самым худшим президентом» в истории США.