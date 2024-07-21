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Выборы президента США ,  
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Вице-президент Трампа выступил за невмешательство в «зарубежные авантюры»

Вице-президент Трампа выступил за невмешательство в конфликты за рубежом
Сюжет
Выборы президента США
Вэнс — давний сторонник идей изоляционизма и невмешательства США в «зарубежные авантюры». Это грозит тем, что в случае победы Трампа Вашингтон сократит поддержку Киева и сосредоточится на противостоянии с Пекином
Дже Ди Вэнс
Дже Ди Вэнс (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс после выдвижения выступил с изоляционистскими идеями «Америка превыше всего», которые продвигает не первый год, пишет The Washington Post.

«Нет ничего радикального в том, чтобы обеспечить сильную национальную безопасность, чтобы, когда мы вступаем в войну, мы нанесли удар, и нанесли сильно, но [в то же время] быть осторожными и не пытаться втянуть Америку во все отдаленные уголки и конфликты мира. Иногда, друзья мои, это просто не наше дело, и нам следует держаться от этого подальше», — заявил он, на что толпа на митинге в Мичигане отреагировала одобрительно.

Изоляционизм в одном из своих значений предполагает политику невмешательства государства в дела других и в зарубежные военные конфликты.

В истории США основой идеологии изоляционизма стала «доктрина Монро», принятая президентом Джеймсом Монро в 1823 году. Одним из ее положений было взаимное невмешательство Америки и Европы в дела друг друга, представлявшее собой разделение зон влияния по частям света.

Одной из причин провозглашения этого принципа стала попытка России обозначить границы на американского континенте — на тот момент империя еще имела здесь владения — в Аляске и на севере Калифорнии.

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Foreign Policy (FP) отмечает, что Вэнс относится к тому крылу республиканцев, что «настаивает на прекращении зарубежных авантюр Соединенных Штатов» с тем, чтобы перенаправить военную мощь на противодействие Китаю. Пока сторонников таких идей в рядах Республиканской партии меньшинство, но они набирают силу, отмечает издание. Соответственно, в случае победы Трампа и Вэнса, новый вице-президент, вероятнее всего, выступит за изменение политики в отношении Китая и за прекращение поддержки Украины со стороны США.

FP напоминает, что во время предвыборной кампании в сенат (сейчас Вэнс сенатор от Огайо) в 2022-м он заявил о безразличии к тому, что случится с Украиной «так или иначе». CNN отмечает, что Вэнс предлагал Киеву начать переговоры с Москвой. Один из европейских чиновников сказал Politico, что Вэнс — это «бедствие» для Украины, но при этом отметил, что возможная администрация Трампа может подтолкнуть Европу к сближению позиции по отношению к Китаю.

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Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп США внешняя политика
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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