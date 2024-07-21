WP: Секретная служба США отклоняла запросы на усиление охраны Трампа два года

Секретная служба признала, что два года не хотела усиливать охрану Трампа

О том, что Секретная служба отклоняла запросы службы охраны Трампа об усилении ранее сообщила WP. В Секретной службе признали это

Секретная служба США, ответственная за охрану первых лиц государства, признала, что отклоняла запросы на усиление охраны экс-президента США Дональда Трампа в течение двух лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление представителя ведомства.

О том, что Секретная служба не раз отклоняла запросы на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивала служба безопасности Трампа в течение двух лет, предшествовавших покушению, ранее сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Агенты из службы охраны Трампа запрашивали магнитометры и дополнительные подразделения для проверки участников спортивных мероприятий и других крупных публичных собраний, в которых принимал участие Трамп, сказали WP собеседники. Кроме того, агенты просили выделить дополнительных снайперов и спецгруппы для охраны других мероприятий на открытом воздухе.

Старшие должностные лица Секретной службы периодически отклоняли эти запросы, ссылаясь на разные причины, в том числе на нехватку собственных ресурсов. Как отмечает WP, в Секретной службе долгое время наблюдался дефицит кадров.

По данным NYT, спецслужба выступила с признанием после того, как некоторые агенты заявили, что ведомству приходилось «принимать сложные решения» на фоне противоречивых требований, ограниченного финансирования и роста числа лиц, которым полагается охрана.

Секретная служба ранее отрицала, что отказывала в усилении охраны Трампа. «Это абсолютная ложь. На самом деле мы добавили ресурсы, технологии и возможности для защиты в рамках возросшего темпа предвыборных поездок», — говорил спикер службы Энтони Гульельми.

Как сообщал источник Fox News, после появления сведений об отказах усилить охрану комитет национальной безопасности палаты представителей США решил начать расследование.

Руководитель Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на Трампа. Однако она заявила, что охраной здания, на котором разместился стрелок, занималась местная полиция, полицейские находились внутри, а нападавший был на крыше постройки.

Секретная служба — это федеральная служба, подчиненная МВД США. В ее задачи входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. Сотрудники службы посещают места проведения мероприятий, вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности. Также Секретная служба занимается расследованиями финансовых махинаций, киберпреступлений.

Нападение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Одна из пуль задела его ухо, погиб один зритель, еще два человека получили ранения. Это первый случай нападения на американского лидера с 1981 года, когда был атакован президент Рональд Рейган.

После случившегося работу Секретной службы раскритиковали лидеры республиканцев. «Где были беспилотники? Вы бы, очевидно, увидели кого-то на крыше», — задался вопросом спикер республиканского большинства в палате представителей Майк Джонсон. В партии начали собственное расследование произошедшего.