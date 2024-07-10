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Политика ,  
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Военные подняли МиГ-31 из-за норвежского самолета над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 (Фото: Global Look Press)

Истребитель МиГ-31 подняли из-за приближения к российской границе над акваторией Баренцева моря норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон», сообщила пресс-служба Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, МиГ-31 подняли, чтобы не допустить нарушения границы. Когда российский истребитель подлетел, иностранный самолет развернулся. Граница не была нарушена, добавили в ведомстве. После этого МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Минобороны отметило, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

P-8A Poseidon — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing по программе многоцелевого морского самолета. На его борту расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.

Минобороны подняло Су-30 из-за трех самолетов над Черным морем
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В начале марта истребитель Су-30 подняли из-за приближения к границе России трех иностранных самолетов над Черным морем. Это были самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Великобритании.

Теги
Минобороны МиГ-31 Норвегия Баренцево море
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