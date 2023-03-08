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Бывшего мэра Белгорода арестовали по делу о взятках

Суд: экс-мэра Белгорода Антона Иванова арестовали на два месяца по делу о взятках
Антон Иванов
Антон Иванов (Фото: anton_ivanov_adm / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города и экс-генерального директора АО «БИК» Антона Иванова, сообщили РБК в СУ СК России по Белгородской области. Его обвиняют в получении крупной взятки.

«В отношении бывшего генерального директора АО «БИК» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Иванов дал указание своему подчиненному заключить договор займа между несколькими коммерческими организациями и не погасил задолженность по ним на общую сумму свыше 50 млн руб. При этом в период получения указанных займов в собственность Иванова был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 млн руб.

«С данным судебным актом (мерой пресечения) мы не согласны, состава преступления, мы считаем, нет. Более того мы предоставили в суд доказательства оплаты за этот автомобиль, который моему доверителю вменяют в качестве взятки. Надеемся, что следствие разберется», — сказала РБК адвокат Антона Иванова Елена Палымова.

Экс-мэра задержали 8 марта. «Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявлял источник ТАСС.

Иванов занимал должность мэра Белгорода с 21 декабря 2021 по 7 ноября прошлого года и ушел по собственному желанию. До этого был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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Через месяц после отставки губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу Иванова. Ему не понравился ход работ по ремонту образовательных учреждений города.

Теги
Белгород Белгородская область Антон Иванов взятка суд новости
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