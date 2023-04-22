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Глава парламента Хакасии назвал местных депутатов «шпаной»

В парламенте Хакасии пообещал пожаловаться Медведеву на депутатов из-за отчета кабмина
После того как депутаты верховного совета не приняли отчет главы республики Валентина Коновалова о работе правительства, он заявил о демарше части единороссов; глава парламента назвал их «шпаной» и пообещал позвонить Медведеву
Владимир Штыгашев
Владимир Штыгашев (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Глава верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев раскритиковал местных депутатов, которые не приняли отчет о результатах работы регионального правительства за 2022 год.

Как сообщил в своем Telegram глава Хакасии Валентин Коновалов, за отчет проголосовали 23 депутата, против были 14, еще шесть человек воздержались или не голосовали. Для принятия отчета с рекомендациями правительству к дальнейшей работе в 2023 году не хватило двух голосов.

После того, как стали известны результаты голосования, Штыгашев, представляющий в парламенте «Единую Россию», назвал местных депутатов «шпаной». «Какие-то партии выступают за родину, а [есть те] которые болтают только, блевотину разводят за родину болтать. Карьеристы тут. Портфели делят. Депутатские мандаты уже начали делить, должности уже делят», — заявил он на видео, которое опубликовали в том числе «Вечерние Ведомости».

Штыгашев пригрозил, что позвонит председателю «Единой России», зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. «Шпана тут расшутилась! Это беда, это же беда, друзья мои», — сказал он.

Коновалов, член КПРФ, назвал произошедшее демаршем, который был «устроен частью депутатов «Единой России», и неуважением к жителям Хакасии. С его слов, в 2022 году регион показал «лучшие результаты в новейшей истории по финансовой обеспеченности бюджета, по объему средств, вложенных в развитие экономики и социальной сферы». «Вы же, уважаемые депутаты, сами видите это в отчете. <...> Если некоторые депутаты от «Единой России» отрицают очевидные факты, то ничем, кроме как политической предвзятостью, я не могу объяснить их поведение», — написал он в Telegram.

Коновалов занимает должность главы Хакасии с 2018 года. На этой неделе участвовать в выборах руководителя региона, которые пройдут в сентябре, объявил депутат-единоросс Сергей Сокол. Ранее он участвовал в военных действиях на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хакасия Валентин Коновалов Единая Россия КПРФ Депутаты
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