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Мизулина покинет Совет Федерации

Сенатор Елена Мизулина покинет Совет Федерации
Сенатор от Омской области Елена Мизулина уйдет из Совета Федерации после Единого дня голосования в сентябре, рассказали источники РБК. Мизулина широко известна целым рядом запретительных инициатив
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина, известная целым рядом инициатив по борьбе с гей-пропагандой и ограничению права на аборты, покинет верхнюю палату парламента после Единого дня голосования 10 сентября. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в Совфеде.

Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко, уточнил знакомый с обсуждением вопроса источник РБК.

Собеседник, близкий к администрации президента, сказал РБК, что были желающие оставить Мизулину в Совфеде, — не уточнив, кто именно, — но вероятность ее ухода действительно высока.

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат в губернаторы должен представлять в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед.

РБК направил запрос Елене Мизулиной, она не ответила на сообщение РБК.

Она стала сенатором в 2015 году. Сначала Мизулина представляла в верхней палате парламента губернатора Омской области Виктора Назарова, затем его сменщика Александра Буркова.

Бурков ушел в отставку 29 марта, врио губернатора был назначен глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

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68-летняя Мизулина широко известна такими инициативами, как, например, принятый в 2013 году закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (в то время Мизулина была депутатом Госдумы). Эта инициатива вызвала протесты ЛГБТ-сообщества, которые сочли ее гомофобской и разжигающей ненависть между различными социальными группами. «Из-за нее миллионы людей страдают. При этом ее сын живет в Бельгии, где разрешены однополые браки, работает в организации, которая финансируется ЛГБТ-сообществом», — говорил тогда ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

В период обсуждения законопроекта депутат дала интервью телеканалу РЕН-ТВ, в котором ее спросили, что делать с Библией, поскольку многие могут увидеть там пропаганду гомосексуализма или разврата, а это опасно для детей. Если кто-то увидит подобные факты в книге, то он может обратиться в надзорные органы, а чиновникам предстоит решить, запрещать Библию или нет, заявила Мизулина, добавив, что Библию в школах не преподают и не читают, а потому угрозы нет.

Одно из высказываний депутата в интервью РЕН-ТВ было интерпретировано как намерение запретить оральный секс, и вызвало широкий резонанс в СМИ, но Мизулина позже это опровергла.

В 2015 году депутат стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, а также исключении их из системы обязательного медицинского страхования, если на то нет медицинских показаний.

В этом же году, но уже в статусе сенатора, Мизулина выступала за запрет коммерческого суррогатного материнства, считая, что его следует приравнять к торговле людьми.

В 2020 году сенатор стала соавтором поправок в семейное законодательство, предполагающих, в том числе, запрет на заключение браков и усыновление детей не только парам одного пола, но и лицам, сменившим пол.

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Елена Мизулина Александр Бурков Виталий Хоценко Совет Федерации Совфед Омская область
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