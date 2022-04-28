В Раде захотели лишить депутатских мандатов Медведчука и Рабиновича
Группа депутатов Верховной рады Украины внесла проект постановления о лишении депутатских мандатов четырех представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), в том числе главы ее политсовета Виктора Медведчука и сооснователя партии Вадима Рабиновича, передает «Интерфакс Украина».
Проект постановления был размещен на сайте Верховной Рады Украины 26 апреля, однако текст документа в законодательной базе отсутствует. Как сообщил агентству один из авторов постановления, депутат от «Слуги народа» Олег Дунда, помимо Медведчука и Рабиновича, лишить мандатов предлагается депутатов ОПЗЖ Тараса Козака и Александра Качного.
«Основная и самая главная цель постановления — прекратить действие депутатского мандата народным депутатам, длительно поддерживавшим идеологию «русского мира», — заявил Дунда.
В середине апреля деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной раде была приостановлена. За месяц до этого президент Украины Владимир Зеленский на фоне военного положения решил приостановить деятельность 11 партий, в том числе ОПЗЖ. Последняя неоднократно выступала за дружеские отношения с России и критиковала украинские власти за внешнее управление со стороны США. Сооснователь партии — Вадим Рабинович, как писало радио Hromadske, в феврале уехал в Израиль.
Против Медведчука на Украине возбуждены дела о госизмене и нарушении правил ведения войны, по которым ему грозит пожизненное заключение. С мая 2021 года политик находился под домашним арестом, однако в февраля 2022 года, как сообщало МВД Украины, сбежал. В марте его заочно арестовали и объявили в международный розыск.
12 апреля украинский президент Владимир Зеленский и СБУ заявили о задержании Медведчука. Через несколько дней после этого главу политсовета ОПЗЖ арестовали без права выхода под залог.
Зеленский, сам Медведчук в видеообращении, а также его жена, телеведущая Оксана Марченко, предлагали обменять политика на военнопленных. Сначала речь шла об украинских военнослужащих, позднее — о двух британцах, которые, как утверждала Марченко, попали в плен к военным России и ДНР.
В Кремле заявляли, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к военной операции России на Украине. В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что речь о обмене Меведчука не идет.