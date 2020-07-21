В правительстве обсудили подготовку книги о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать действия правительства по борьбе с коронавирусом и эффективность принятых мер. Обсуждается, что итоговый материал будет опубликован в виде книги, рассказали источники РБК

Работы по дезинфекции в Москве во время пандемии коронавируса (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился провести анализ мер, предпринятых правительством в борьбе с пандемией. Обсуждается, что итоги анализа могут быть опубликованы в том числе в виде книги, рассказал близкий к правительству источник РБК. Собеседник в кабмине подтвердил, что действительно обсуждается выход книги про борьбу правительства с эпидемией COVID-19. На эту тему уже проходили совещания, уточнил он.

Выпуск запланирован на октябрь, ответственный за подготовку материала — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сказал источник, близкий к правительству. Информацию об ответственности Чернышенко РБК подтвердил и собеседник в кабмине.

Общий смысл книги, по словам близкого к правительству собеседника, заключается в том, что премьер-министр «по указанию президента и под его общим стратегическим руководством» организовал работу по борьбе с эпидемией коронавируса и модель управления Мишустина, «базирующаяся на глубокой цифровизации управленческих процессов», приносит свои плоды.

Предполагается, что книга будет носить документальный характер, уточнил он.

В каком виде будет опубликован материал, пока сказать сложно, настаивает еще один источник в правительстве. Речь скорее идет об аналитическом докладе, а не о книге, уверяет он.