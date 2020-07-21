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Пандемия коронавируса ,  
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В правительстве обсудили подготовку книги о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать действия правительства по борьбе с коронавирусом и эффективность принятых мер. Обсуждается, что итоговый материал будет опубликован в виде книги, рассказали источники РБК
Работы по дезинфекции в Москве во время пандемии коронавируса
Работы по дезинфекции в Москве во время пандемии коронавируса (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился провести анализ мер, предпринятых правительством в борьбе с пандемией. Обсуждается, что итоги анализа могут быть опубликованы в том числе в виде книги, рассказал близкий к правительству источник РБК. Собеседник в кабмине подтвердил, что действительно обсуждается выход книги про борьбу правительства с эпидемией COVID-19. На эту тему уже проходили совещания, уточнил он.

Выпуск запланирован на октябрь, ответственный за подготовку материала — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сказал источник, близкий к правительству. Информацию об ответственности Чернышенко РБК подтвердил и собеседник в кабмине.

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Общий смысл книги, по словам близкого к правительству собеседника, заключается в том, что премьер-министр «по указанию президента и под его общим стратегическим руководством» организовал работу по борьбе с эпидемией коронавируса и модель управления Мишустина, «базирующаяся на глубокой цифровизации управленческих процессов», приносит свои плоды.

Предполагается, что книга будет носить документальный характер, уточнил он.
В каком виде будет опубликован материал, пока сказать сложно, настаивает еще один источник в правительстве. Речь скорее идет об аналитическом докладе, а не о книге, уверяет он.

Поручение проанализировать действия правительства в рамках борьбы с COVID-19 было дано ряду представителей экспертного сообщества, продолжает собеседник в кабмине: «Привлечен ряд научных институтов». Какие это институты, он не сообщил. Собеседник, близкий к кабмину, говорит, что поиски желающих поучаствовать в подготовке материала пока продолжаются.

«Собирается информация с точки зрения анализа правоприменения, практики. Эксперты должны проанализировать эффективность мер кабмина для самого кабмина, в том числе медицинских, экономических мер», — рассказывает один из правительственных источников РБК.

Вполне возможно, что в конечном варианте речь будет идти не об эффективности действий правительства: «Может быть, там будут рекомендации (по борьбе с коронавирусом)», — рассуждает он.

«Это не презентационный документ ради презентации, но вряд ли его будут скрывать. Если его готовит большое экспертное сообщество, будет сложно документ скрыть», — добавляет собеседник РБК. Документ долгосрочный, подход к его подготовке научный, и спешки в работе над ним нет, резюмирует источник в правительстве.

14 марта был создан координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России. Совет возглавил Михаил Мишустин. Помимо него, в состав совета вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководители силовых структур, ряд министров и заместителей министров, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководители Россельхознадзора и Роспотребнадзора Сергей Данкверт и Анна Попова. Всего в правительстве резервировали в бюджете 1,4 трлн руб. на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом.

30 апреля стало известно, что Мишустин заболел коронавирусом. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая премьер вернулся к работе.

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова, Сергей Соболев
Теги: правительство, Михаил Мишустин, коронавирус, пандемия, Дмитрий Чернышенко ..., книги
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