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Украинским сторонникам сближения с Россией не удалось объединиться
Политика, 16:06
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Украинским сторонникам сближения с Россией не удалось объединиться
​Политсовет украинской партии «Оппозиционный блок» не поддержал предложение своего сопредседателя Юрия Бойко объединиться с партией «За життя», к которой недавно присоединился близкий к российским властям Виктор Медведчук
Юрий Бойко и Вадим Рабинович (слева направо) (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Разлад в оппозиции

О том, что политсовет «Оппозиционного блока» не поддержал инициативу своего сопредседателя и главы парламентской фракции Юрия Бойко об объединении с партией «За життя» («За жизнь») Вадима Рабиновича, РБК во вторник сообщил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Соглашение об объединении двух партий и создании «Объединенной оппозиционной платформы — За життя» для совместного участия в президентских и парламентских выборах было подписано Бойко и Рабиновичем 9 ноября. «Новосозданная платформа до конца ноября определится с единым кандидатом для участия в выборах президента Украины, а ее представители вместе будут участвовать в парламентской кампании», — говорилось в тексте соглашения.

Создание объединения приветствовал лидер общественно-политического движения «Выбор Украины» Виктор Медведчук, присоединившийся к «За життя» в конце июля. Он занял пост председателя политического совета партии. ​Создаваемое объединение, по его словам, выступает за многовекторность экономической политики и необходимость возобновления партнерского сотрудничества Украины с Россией.

У объединения сразу появились противники внутри «Оппозиционного блока»: соглашение не устроило так называемую внутрипартийную группу [украинского миллиардера Рината] Ахметова — в нее входят в том числе бизнес-партнер Ахметова депутат Вадим Новинский, а также сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников. В пятницу сразу после того, как Бойко и Рабинович объявили об объединении, противники решения созвали политсовет партии. Он прошел в понедельник. Колесников назвал подписание соглашения «личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами «Оппозиционного блока» и не легитимизированной съездом партии». Аналогичным образом объединение прокомментировал и Новинский.

Сам Бойко, по данным украинских СМИ, в партии и фракции представляет другую группу, которая ассоциируется с другим местным олигархом Дмитрием Фирташем и экс-главой администрации президента Виктора Януковича, депутатом Сергеем Левочкиным, — так называемую группу Левочкина-Фирташа.

Новинский сообщил РБК, что противники объединения с «За життя» предложили в конце ноября — начале декабря созвать съезд партии, чтобы обсудить ситуацию и принять общую стратегию, однако Бойко и Левочкин выступили против. «Они хотят решить все кулуарно», — утверждает он. Партия «За життя» уже рекомендовала выдвинуть единым кандидатом от оппозиции Рабиновича. Бойко заявил о том, что поддержит его кандидатуру.

Силы оппозиции

«Оппозиционный блок» был создан в 2014 году бывшими членами Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича. В него входят партии «Новая политика», «Государственный нейтралитет», «Украина — Вперед!», «Трудовая Украина» и «Партия развития Украины». До 2016 года в блок входила и партия «За життя», но тогда она существовала под другим названием — всеукраинское объединение «Центр» (ВО «Центр» переименовалось после выхода из блока). В конце июля 2018 года в «За життя» согласился вступить экс-глава администрации президента Кучмы, миллиардер Виктор Медведчук.

В парламенте у «Оппозиционного блока» 44 депутата из 450.

Фактор Медведчука

Собеседник РБК, близкий к руководству «Оппозиционного блока», говорит, что группа Ахметова, Новинского и Колесникова согласилась бы на объединение «только при условии, если они сами будут определять, кто станет кандидатом на пост президента от объединенной партии». Кроме того, по его словам, ее смущает «токсичность» недавно вступившего в «За життя» Медведчука. Он находится под американскими санкциями, его часто упрекают в близких связях с Россией, а президент России Владимир Путин является крестным отцом его дочери.

В разговоре с РБК Новинский сказал, что фигура Медведчука смущает противников объединения в меньшей степени. По его мнению, никакие договоренности с другими партиями, в том числе с «За життя», невозможны без предварительного обсуждения внутри «Оппозиционного блока». Однако он подчеркивает, что, несмотря ни на что, у партий много общего: отношение к истории и войне, экономическому коллапсу и тарифному геноциду на Украине. «У нас общие герои, и мы все хотим, чтобы Украина была мирной», — говорит он.

Очередные выборы президента Украины пройдут в конце марта 2019 года, парламента — в конце октября. По данным опроса, проведенного в конце октября — начале ноября тремя компаниями (Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и социологической группой «Рейтинг»), за Бойко готовы проголосовать 8,7%, за Рабиновича — 3,7%. Больше всех симпатий, по данным опроса, на стороне Юлии Тимошенко, за нее готовы отдать голоса 20,7%, за Петра Порошенко — 10,3%. 78% украинцев считают, что страна движется в «неправильном направлении». По мнению большинства опрошенных, больше всего Украине не хватает мира.

На президентских выборах у оппозиции нет шансов, считает украинский политолог Константин Бондаренко, однако они есть на парламентских. Для оппозиции важнее выборы в Верховную раду, утверждает эксперт. «Если «Оппозиционный блок» и «За життя» пойдут двумя колоннами, они соберут больше голосов», — считает он, поэтому выгода от такого объединения неочевидна.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Петр Порошенко , «Оппозиционный блок» , Ринат Ахметов
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